Les cinq affiches du week-end à ne pas rater !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Suite aux belles rencontres de Coupe d’Europe du milieu de semaine, place au championnat ! En Italie et en Angleterre 2 chocs sont au programme, alors que l’OM et Saint-Etienne vont se défier en L1 !

On espère que vous avez bien récupéré de vos émotions suite aux rencontres européennes car il faudra toutes vos forces pour affronter ce weekend footballistique de très haut niveau. En Italie, en Espagne en Angleterre et en France préparez-vous à des chocs incroyables !





Serie A, 32ème journée, Inter Milan AC, samedi 15 avril 12h30

Les deux formations ne sont peut-être plus des candidates au titre mais leur opposition promet toujours beaucoup de spectacle sur le terrain. La rivalité entre les deux équipes de Milan est telle que leur motivation pour ce derby est sans égal. Le 2-2 lors de la phase aller n’avait pas donné de vainqueur malgré la large domination intériste (22 tirs à 10, 66% de possession du ballon).



Les deux formations sont séparées par 2 points (L’Inter est 7ème avec 55 points, le Milan 6ème avec 57 points), et le perdant pourra sans doute dire au revoir à une qualification européenne. Côté Intériste, attention à Icardi, qui a déjà inscrit 20 buts en Serie A alors que le danger principal pour les Rossoneri sera Bacca, auteur de 13 buts cette saison.







Liga, 32ème journée, Gijon - Real Madrid, samedi 15 avril 16h15

Le leader du championnat espagnol se déplace sur la pelouse de Gijon, 18ème au classement. Les Merengue auront l’occasion de prendre temporairement 6 points d’avance sur leurs poursuivants catalans qui joueront dans la soirée. Ce sera aussi l’opportunité pour les hommes de Zidane de confirmer leur bonne période qui les a vus prendre un peu plus d’avance sur le Barça le week-end dernier, et prendre une bonne option sur une place en demi-finale en venant à bout du Bayern (1-2).

Ils pourront prolonger leur record en ajoutant un 54ème match consécutif en marquant au moins un but, mais ils le feront sans Bale blessé et sans doute sans Ronaldo (sous le coup d’un carton jaune qui le priverait de la prochaine journée). Car ce match est le dernier de Liga avant le Clasico du 23 avril ! Gijon reste sur 1 succès en 5 matches (2 défaites, 2 nuls) mais ne s’était incliné que 2-1 lors de la phase aller.









Liga, 32ème journée, FC Barcelone – Real Sociedad, samedi 15 avril 20h45

Quel sera le visage du FC Barcelone contre la Real Sociedad ? Après deux défaites consécutives contre Malaga (Liga) et la Juventus (Ligue des Champions) sans avoir mis le moindre but, le Barça doit se reprendre pour toujours croire au titre en Liga, d’autant plus que la, prochaine journée, aura lieu le Clasico face au Real. Mais comme l’a souligné Luis Enrique en conférence de presse, la Real n’est pas l’adversaire idéal pour se relancer.

Les Donostarrias réalisent en effet une très belle saison en occupant la 6ème place de la Liga avec 52 points. Mais Le Barça sait comment les prendre, en coupe du Roi en début d’année les joueurs de Luis Enrique s’étaient imposés 5-2 contre la Real. Mais une donnée pourrait tout changer : pour préserver des chances contre la Juve, Luis Enrique pourrait laisser des cadres au repos, et sachant qu’il sera privé de Neymar suspendu, la rencontre pourrait être encore plus dure que prévu. Surtout que du côté de la Real, son trio offensif composé de William José (10 buts), Juanmi (9) et Vela (7) devrait être bien présent !









Premier League, 33ème journée, Manchester United – Chelsea, dimanche 16 avril, 17h00

En lice pour remporter la Ligue Europa, Manchester United a l’occasion de relancer la Premier League. En recevant Chelsea, les Red Devils peuvent permettre un resserrement en tête du classement, mais la tâche ne sera pas simple pour les hommes de José Mourniho qui ont dans leurs jambes un déplacement à Anderlecht. Ils restent sur 3 nuls à domicile (1-1 contre Everton, 0-0 contre WestBrom, et 1-1 contre Bournemouth). D’ailleurs toutes compétitions confondues, le dernier succès à domicile des Mancuniens contre les Blues remonte à …2011 ! (3-1 grâce à Smallling, Nani et Rooney)

Chelsea reste par contre sur 3 succès à l’extérieur et a remporté 5 de ses dernières rencontres. Avec 7 points d’avance sur Tottenham, un succès contre MU leur permettrait de se rapprocher encore plus du titre. Conte pourra compter sur tout son effectif et notamment Diego Costa (17 buts) et Eden Hazard (14) sans oublier N’Golo Kanté, pièce maîtresse de la récupération des Blues, buteur en Cup, il y a un mois face à United. En Octobre, il n’y a avait pas eu de match, Chelsea s’imposant 4-0 à domicile grâce à Pedro, Cahill, Hazard… et encore N’Golo Kanté ! Il faudra surveiller de près le numéro 7 des Blues dimanche…









Ligue 1, 33ème journée, Olympique de Marseille – Saint-Etienne, dimanche 16 avril, 21h00

Et pour finir ce merveilleux week-end, l’OM reçoit Saint-Etienne ! Les Olympiens restent sur 3 nuls (Toulouse, Dijon, Lille) et occupent une sixième place au classement avec 48 points juste devant les Verts 7ème avec 3 unités de moins. Cette rencontre est donc très importante dans la course aux places européennes, les Marseillais ne pouvant plus se permettre de perdre des points à nouveau au Vélodrome surtout face à un adversaire direct.

Les Verts seront privés de Perrin et Malcuit blessés pour le déplacement au Vélodrome. Les Stéphanois sont une mauvaise série de 1 victoire en 5 matches pour 3 nuls et 1 défaite. En déplacement, Saint-Etienne reste sur un succès à Dijon (0-1) mais il faudra faire mieux à Marseille pour espérer un point. A l’aller les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge. Historiquement, le dernier succès vert en terres phocéennes remonte à la saison 1979-80, soit il y a 37 ans ! Une série de 22 matches sans défaites pour l’OM à domicile contre les Verts, à voir si la série va se poursuivre...