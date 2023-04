5ème journée de Ligue 1 : 3 derbys au programme !

La trêve internationale terminée, il est temps pour la Ligue 1 de reprendre ses droits. 3 derbys régionaux au programme : Lens accueille son voisin lillois, Monaco se déplacera au Vélodrome, et un duel de Breizh entre Brest et Lorient...

La 5ème journée de Ligue 1 nous offre quelques belles rencontres, dont trois derbys fort intéressants...

La bataille « Ch'ti » !

Plusieurs duels régionaux sont au programme ce week-end. Au nord, Lens reçoit dans son antre de Bollaert le voisin Lillois. Le LOSC n'a pas encore remporté la moindre rencontre cette saison en Ligue 1, et voudra profiter de son court déplacement vers Lens pour ouvrir son compteur de victoire. A domicile, Lens n'est pas en réussite depuis le début de la saison. A noter que la dernière victoire lensoise à domicile face au LOSC en Ligue 1 remonte à 2006...

Lille est favori pour cette rencontre (cotes 2.35* vs 2.65* pour Lens). La puissance offensive des Dogues devrait considérablement gêner une défense lensoise particulièrement perméable à domicile. Pariez sur ce match !

La Bretagne à l'honneur !

Dimanche, plus à l'ouest, les Lorientais feront les 135 km qui les séparent de Brest pour disputer un derby breton alléchant. S'il y a un vainqueur dans cette rencontre, cela sera une première cette saison : en effet, le promu brestois n'a pas encore enregistré de victoire à domicile depuis son retour parmi l'élite française, tandis que Lorient n'a pas encore gagné loin de ses bases cette saison.

Brest était l'une des meilleures équipes à domicile l'an dernier en L2. Lorient ne se découvrira pas et évoluera en contre. Le pronostic : match nul (cote 2.95*). Pariez sur ce match !

Et le derby du sud en guise de grande affiche !

Dimanche soir, l'affiche de cette 5ème journée de L1 concerne Marseille qui reçoit son voisin monégasque. Les hommes de la principauté n'ont encaissé que deux buts cette saison. Marseille est donc prévenu... D'autant que Deschamps devra composer sans l'une de ses recrues stars, Loic Rémy, blessé lors de France/Bélarus. A Gignac, l'autre recrue de poids de l'OM, Ayew, Brandao et Valbuena de trouver la faille dans la défense monégasque.

Monaco était la saison dernière l'une des équipes qui encaissait le plus de buts à l'extérieur. Marseille a depuis perdu Niang, mais le jeu de Gignac est peut-être encore plus dangereux pour la défense monégasque. Le pronostic : victoire de l'OM (cote 1.55*). Pariez sur ce match !

*Cotes données à titre indicatif