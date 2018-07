A. Madrid/ T. Lemar « Essayer de gagner la Ligue des Champions »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’Atletico Madrid a su trouver les bons arguments pour convaincre Thomas Lemar de quitter Monaco pour les Colchoneros. Celui qui portera le numéro 11 avec son nouveau club est apparu très confiant mais aussi très excité à l’idée d’évoluer en Liga avec l’Atletico Madrid, où il ne sera pas en terrain totalement inconnu…





« Antoine et Lucas m’ont beaucoup parlé du club »

C’est alors qu’il était avec les Bleus que Thomas Lemar s’est engagé avec l’Atletico Madrid. Et sa préférence pour les récentes vainqueurs de la Ligue Europa n’est pas étrangère à la présence de deux de ses partenaires tricolores, en l’occurrence Antoine Griezmann et Lucas Hernandez : « Ça a été un moment fort pour mon choix dans ma venue ici. Antoine et Lucas m’ont beaucoup parlé du club, de l’environnement, du travail du club, et je suis très heureux d’être venu ici. »

Mais Thomas Lemar a conscience qu'il lui faudra beaucoup travailler, notamment tenir le coup face à la préparation physique de l'équipe de Diego Simeone : « J’avais eu des échos d’Antoine et Lucas et je l’ai vue de mes propres yeux. C’est sûr que c’est une autre préparation de celle que j’ai vécue auparavant avec l’AS Monaco, c’est beaucoup plus exigeant, plus difficile, mais je m’y habitue et je pense que ça va payer au fur et à mesure de la saison. »









L’objectif de jouer la finale de la ligue des Champions à domicile

Thomas Lemar et l’Atletico ont une petite particularité sur les dernières saisons. Le joueur comme le club sont passés proches de remporter la Ligue des Champions. Demi-finaliste avec l’ASM il y a deux saisons, l’international tricolore tentera cette année de soulever la Coupe aux grandes oreilles avec les Colchoneros (finalistes en 2014 et 2016 et demi-finaliste en 2017), d’autant plus que la finale 2019 aura lieu au Wanda Metropolitano, le nouveau stade des Rojiblancos : « On va mettre toutes les chances de notre côté pour aller le plus loin possible et pourquoi pas essayer de gagner cette ligue des champions qui est à domicile cette saison. »