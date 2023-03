Abidal refuse d'être le capitaine de l'équipe de France

Eric Abidal vient de faciliter la tâche de Laurent Blanc dans sa recherche d'un capitaine pour l'équipe de France. Comme le sélectionneur l'a avoué lui-même, le Barcelonais refuse le brassard.

Alors que Hugo Lloris et Eric Abidal étaient les deux joueurs qui se détachaient apparemment dans l'esprit de Laurent Blanc pour porter le brassard de capitaine des Bleus, le défenseur aurait fait comprendre au sélectionneur qu'il ne souhaitait pas endosser cette responsabilité.





Abidal refuse le brassard



Eric Abidal semblait être en mesure de devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France, mais Laurent Blanc a expliqué en conférence de presse que le Barcelonais ne souhaitait pas assumer cette fonction : « Eric ne se sent pas d'être capitaine. Il a tout pour le faire. Il a 32 ans, il a beaucoup d'expérience. Il pourrait le faire mais ça ne lui permettrait pas de se sublimer. »





Lloris capitaine par défaut



Hugo Lloris, lui, n'a apparemment pas refusé le capitanat, et Laurent Blanc risque de s'appuyer sur lui désormais : « Il faut que le brassard rende fort le joueur. Hugo a été bon contre la Belgique. Il y a des positions plus stratégiques pour le faire mais le gardien peut être un bon capitaine. »





Débat clos ?



Le débat et la réflexion du sélectionneur sur l'identité du capitaine de l'équipe de France sont-ils clos ? A priori, et à moins qu'un joueur titulaire indiscutable et expérimenté ne se révèle d'ici l'Euro, il sera difficile de retirer le brassard à Hugo Lloris.



Voilà au moins un point sur lequel l'équipe de France aura avancé.