AC Milan : André Silva sur la trace des grands attaquants ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Arrivé cet été en Serie A pour symboliser le renouveau des ambitions de l'AC Milan, André Silva a éclaboussé la scène européenne de son talent en inscrivant un triplé en Ligue Europa. Avec lui, le club italien peut rêver en grand.





Jeune et pétri de talent

André Silva n'a que 21 ans mais, pourtant, l'AC Milan n'a pas hésité a mettre près de 40 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. L'attaquant portugais sortait d'une saison à 16 buts en 32 matches avec le FC Porto en championnat et c'est sans aucun doute ces statistiques qui ont poussé les dirigeants italiens à miser sur lui. Pour le moment, l'intéressé leur donne raison. En six sorties toutes compétitions confondues avec l'AC Milan, il a déjà fait trembler les filets à cinq reprises et délivré une passe décisive.



Un triplé retentissant en Ligue Europa

"Je suis content de ramener le ballon à la maison" a indiqué André Silva au sortir de sa prestation face à l'Austria Vienne, sans doute ravi d'avoir aider les siens à gagner. Le Portugais a effectivement inscrit un triplé pour l'entrée en lice de l'AC Milan en Ligue Europa. Soit peut-être le meilleur terrain pour se montrer et définitivement lancer sa saison. "André Silva est affamé et a beaucoup d'objectifs" a lâché Vincenzo Montella, son entraîneur. Il est en tout cas le premier joueur de l'AC Milan à inscrire un triplé en coupe d'Europe depuis Kaka. La marque d'un futur grand ? Peut-être.



Il faut maintenant confirmer en Serie A

André Silva est tout aussi prolifique avec sa sélection (9 buts en 15 apparitions avec le Portugal). Mais il n'est pas encore parvenu à marquer en Serie A. Il faut dire qu'il n'a joué, pour l'heure, que 28 minutes dans le championnat italien et que, dès lors, son mutisme n'est pas révélateur de ses qualités de finisseur. Nul doute qu'il voudra marcher sur les pas de Marco van Basten, immense buteur du club et triple Ballon d'Or.