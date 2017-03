Adrien Rabiot blessé lors de la "Remontada" ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Près de deux semaines après la catastrophe du Camp Nou, et malgré deux victoires consécutives en championnat, le Paris Saint-Germain semble toujours ressasser cette terrible déculotté. Au tour d’Adrien Rabiot de passer aux aveux.

Rabiot aurait joué avec une infection pulmonaire

A l’instar de la très large majorité de ses partenaires, le milieu de terrain formé au club est passé complètement à côté de sa rencontre lors du match retour contre le FC Barcelone. Complètement dépassé, il n’a été que l’ombre du joueur qu’il avait pourtant été lors du match aller. Pour lui, l’explication est simple, il était blessé.

Confirmant une information de Canal+ selon laquelle il aurait disputé le match avec une infection pulmonaire, il affirme avoir pris la décision de jouer. Décision qu’il regrette aujourd’hui : « Je regrette parce que je n'étais pas à 100%, il aurait peut-être fallu mettre quelqu'un d'autre à ma place, mais je tenais à jouer ce match et c'est clair que j'ai été en difficulté ».





Une blessure diplomatique ?

Une révélation surprenante de la part du joueur. Il semble en effet surprenant, voire déraisonnable de la part du staff d’avoir laissé le jeune milieu de terrain disputer la rencontre avec une pathologie de ce type. Bien que le PSG était alors déjà privé de Thiago Motta, Christopher N’Kunku ou Gregorz Krychowiak auraient tout à fait pu remplacer le jeune joueur de 21 ans.



Une infection donc il serait désormais tout à fait guéri comme en témoigne sa participation à la rencontre entre son club et l’Olympique Lyonnais, durant laquelle il a d’ailleurs marqué un but décisif. Bien que le joueur ne se cache pas entièrement derrière ses soucis de santé : « Ce n'est pas non plus dû qu'à cela même si c'est clair que ça a joué », on peut alors se demander si cette blessure n’est pas un moyen pour lui de minimiser sa part de responsabilité dans le naufrage de son équipe…