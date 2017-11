Découvrez les 5 affiches à suivre ce week-end !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A regarder quelques affiches de samedi et dimanche, on se croirait encore en Ligue des Champions. Des matches prestigieux sont à suivre en Angleterre surtout avec deux chocs très alléchants entre les clubs de Manchester et de Londres ! Sans oublier un derby en Ligue 1 toujours très électrique et un match historique au Brésil !





Samedi 4 Novembre, 18h30



Borussia Dortmund – Bayern Munich

Les deux premiers de Bundesliga s’affrontent dans une rencontre au sommet. 3 points séparent le leader bavarois du Borussia. Les Bavarois n’ont plus connu la défaite depuis leur revers au Parc des Princes contre le PSG (3-0). Grâce à Lewandowski, Robben et Coman notamment, les Munichois ont gagné toutes leurs rencontres depuis le début du mois d'octobre.

Côté Borussia, la tendance est presque inverse. En octobre, les coéquipiers d’Aubameyang n’ont gagné qu’un match et c'était en Coupe d’Allemagne. En C1, ils n’ont pas réussi à battre l’Apoel Nicosie malgré 27 frappes ! Cette rencontre sera aussi l’opposition des deux meilleurs buteurs du championnat Robert Lewandowski et Pierre-emerick Aubameyang (10 buts chacun)













Dimanche 5 Novembre, 15h15

Manchester City – Arsenal

L’une des équipes les plus en forme en Europe va avoir un autre test de haut niveau après le match contre Naples en Ligue des Champions. Toujours invaincus, Manchester City aura l’occasion d’écarter un concurrent pour le titre. Avec 9 points d’avance sur les Gunners, et 5 sur leurs premiers poursuivants, les Citizens impressionnent avec un quatuor d’attaque redoutable : Aguero (7 buts, 3 passes décisives), Sterling (7 buts, 2 passes décisives), Gabriel Jesus (6 buts, 1 passe décisive) et Sané (6 buts, 5 passes décives).



Côté londonien, les choses vont mieux après un début de saison un peu compliqué. Les hommes de Wenger n’ont connu qu’une défaite en Premier League en octobre (2-1 à Watford) et ont gagné toutes leurs autres rencontres depuis la fin du mois d’octobre, exception faite pour le nul de jeudi en Ligue Europa. Emmenés par Lacazette (5 buts, meilleur buteur du club), Arsenal est aussi la 3ème attaque d’Angleterre derrière Manchester United 23 buts… et Manchester City avec 35 buts.







Dimanche 5 Novembre, 20h00

Corinthians –Palmeiras

Le choc de la 32ème journée du championnat brésilien va opposer Corinthians, leader du classement avec 59 points à Palmeiras son dauphin qui compte 5 points de retard. Cette année, le derby Paulista entre les deux formations de Sao Paulo est spécial dans la mesure où cela fait 100 ans que ces deux équipes s’affrontent.

A l’aller, ce sont les Corinthians qui avaient pris les 3 points à l’extérieur sur la pelouse de Palmeiras (0-2), alors que l’an passé, Palmeiras avait pris le dessus à l’extérieur (0-2). Cette rencontre sera aussi l’occasion de revoir des visages familier du football français avec l’ancien Lyonnais et Lillois Michel Bastos (Palmeiras) et l’ancien Toulousain Colin Kazim-Richards (Corinthians).









Dimanche 5 Novembre, 17h30

Chelsea – Manchester United





L’autre choc de la 11ème journée de Premier League opposera le deuxième du classement, Manchester United, au quatrième, Chelsea. Les champions en titre ne comptent que 4 points de retard sur les Red Devils. Les Blues restent sur 2 succès en Premier League et pourront peut-être compter sur le retour de N’Golo Kanté au milieu de terrain.

Manchester United est quant à lui lancé à la poursuite de son voisin City qui caracole en tête. Après le nul à Liverpool et la défaite à Huddersfield, les hommes de Mourinho se sont repris en battant Swansea, mais les coéquipiers de Paul Pogba encore absent pour blessure, sont à 5 points des Citizens.

Ce match sera aussi les retrouvailles entre Conte et Mourinho qui se sont récemment provoqués par médias interposés.









Dimanche 5 Novembre, 21h00

Saint-Etienne – Lyon





4 points séparent les Verts (6ème) des Gones (3ème) pour ce derby qui s’annonce bouillant. Les Stéphanois n’ont pris que 5 points sur 15 lors des 5 derniers matches de Ligue 1, ne s’imposant que contre Metz les derniers du classement. Ils restent sur une défaite à domicile contre Montpellier (0-1) la seule concédée à Geoffroy Guichard cette saison. Mais ils pourront s’appuyer sur leur défense très solide qui n’a pris que 10 buts cette saison et qui est la cinquième de Ligue 1.

Côté lyonnais, après leur match en Ligue Europa largement remporté contre Everton 3-0, il leur faudra récupérer. Le mois d’octobre a été brillant pour les hommes de Bruno Genesio qui n’ont concédé qu’un nul (3-3 contre Angers) et qui restent sur 5 succès toutes compétitions confondues. Ils ont par ailleurs marqué 15 fois lors de ces victoires.

Les deux derniers matches Saint-Etienne – Lyon se ont soldés par deux succès des verts, 2-0 en février 2017, et 1-0 en novembre 2015. L’OL ne s’est plus imposé chez ses voisins depuis 2013.