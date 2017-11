Agüero sait où il veut jouer après Manchester City

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Ce matin, le réveil a dû être compliqué du côté de Manchester City. En effet, une fois de plus Sergio Agüero a confié en conférence de presse qu’il avait toujours en tête l’envie de rallier l’Argentine et son club de cœur l’Independiente au terme de son contrat.

« Retourner à l’Independiente », oui mais quand ?





« C’est venu d’un jour où le Milan et le Real Madrid me voulaient et j’avais lu quelque part : “ Ils vont gâcher le rêve de l’Independiente ”. Mais l'idée est toujours de retourner à l'Independiente à la fin de mon contrat. J'ai quand même une option pour prolonger un an avec City », a indiqué l’international argentin, ce matin en conférence de presse avant d’affronter la Russie ce samedi. Un seul mystère reste à éclaircir, la date de son départ. Partira-t-il en 2019… ou en 2020 ? Personne ne le sait encore.

Un Agüero historique pour City





Une chose est, néanmoins, certaine c’est que l’avant-centre arrivé en provenance de l’Atlético Madrid en 2011 laissera son empreinte dans l’histoire du club britannique à tout jamais. En effet, en trompant le portier de Naples, Pepe Reina, ce mercredi en Ligue des champions, le numéro 10 des Skyblues inscrivait son 178ème but sous les couleurs bleus ciels de Manchester City et battait Eric Brook et ses 177 réalisations. Un record qui datait de la fin des années 30 (Rien que ça !). En outre, le natif de Buenos Aires a déjà trouvé à huit reprises le chemin des filets en Premier League cette saison, autant que l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, le meilleur buteur de l’exercice précédent.