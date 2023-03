Ajax-PSG : Pourquoi Zlatan Ibrahimovic va marquer ?

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG affronte l'Ajax à l'Amsterdam Arena. La rédaction de Telefoot.fr pense qu'il serait judicieux de parier sur au moins un but de Zlatan Ibrahimovic. Voilà pourquoi...

Une fois n'est pas coutume, Telefoot.fr vous conseille de parier sur un buteur pour le match de Ligue des champions Ajax Amsterdam-PSG de mercredi soir (20h45). A cette occasion, Zlatan Ibrahimovic effectue son retour sur les terres qui ont vu son éclosion au plus haut niveau. Selon nous, la star du PSG va forcément marquer durant cette rencontre. Pour les cinq raisons suivantes :C'est la raison la plus évidente. Zlatan Ibrahimovic a terminé meilleur buteur du PSG, et du championnat de France en passant, ces deux dernières saisons. En Ligue des champions, le Suédois a inscrit 10 buts la saison dernière, terminant deuxième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo (17).Zlatan Ibrahimovic a signé son premier contrat professionnel en Suède, à Malmö. Mais c'est aux Pays-Bas sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam que le géant s'est fait connaître de la planète foot. De 2001 à 2004, il a disputé 74 matches de championnat avec les Lanciers et y a marqué 35 buts. Il a déjà marqué contre son ancien club lors de l'édition 2010-2011 de la Ligue des champions, sous les couleurs du Milan AC.Chaque saison depuis l'arrivée au pouvoir des Qataris, le PSG attend le début de la Ligue des champions pour vraiment se mettre en route. L'équipe parisienne a pris l'habitude de lancer sa saison avec la phase de groupes de la C1, et l'Ajax pourrait en faire les frais.Face à l'efficacité de Zlatan Ibrahimovic, la défense de l'Ajax risque d'être un peu légère. L'équipe entraînée par Frank de Boer a déjà encaissé 8 buts en 5 matches de championnat. Pas très rassurant avant de croiser la route de l'attaquant parisien.Il est possible de trouver de nombreuses raisons de parier sur un ou plusieurs de buts de Zlatan Ibrahimovic dans ce match. Mais finalement, la plus simple tient en six lettres : ZLATAN.