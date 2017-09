Allemagne - A une semaine d'affronter le PSG en C1, le Bayern perd Neuer sur blessure (officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Neuer rechute : le Bayern perd son capitaine





Manuel Neuer ne s’en sort plus avec sa blessure. Touché au pied gauche en fin de saison dernière en Ligue des champions, le gardien du Bayern Munich a officiellement rechuté et sera absent jusqu’au mois de janvier prochain. Victime d’une fracture du métatarse du pied gauche, lundi à l’entraînement, l’international allemand va porter son indisponibilité à huit mois sur l’année civile 2017. Le Bayern Munich a annoncé la nouvelle à la mi-journée.





Opéré mardi à Munich, Neuer, qui avait effectué son retour à la compétition fin août, manquera donc la fin de la première partie de saison et va cruellement manquer à son équipe, qui affiche un niveau perfectible depuis le début de l’exercice 2017/2018. Surtout, le champion du monde 2014 manquera les deux rencontres de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (le mercredi 27 septembre au Parc des Princes et le mardi 5 décembre à l’Allianz Arena). En son absence, c’est Sven Ulreich qui gardera la cage du Bayern.





"Manuel a subi une nouvelle blessure et s'est vraiment terrible pour lui, mais l'opération s'est bien passée et c'est le plus important désormais. Nous attendons avec impatience le retour de notre capitaine. Manuel sera à nouveau disponible en janvier", a déclaré Karl-Heinz Rummenige dans le communiqué édité par le Bayern.