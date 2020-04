Allemagne-Algérie : Les 3 raisons de parier sur les Fennecs

Ce lundi soir, l'Algérie va écrire l'histoire, et se qualifier pour la première fois en quarts de finale de la Coupe du Monde. Pour ce faire, aussi surprenant que cela puisse paraître, les Fennecs vont dominer l'Allemagne. La rédaction de Téléfoot.fr, avec Opta, vous explique pourquoi en trois raisons.

Qu'on se le dise, face à l'Algérie, l'Allemagne fait figure d'ogre, et de favori incontestable. La Mannschaft a parfaitement fait honneur à sa réputation lors de la phase de groupes, avec deux succès probants. Mais ce lundi soir, ce sont bien les Africains qui vont se qualifier, malgré le gouffre qui semble séparer les deux équipes.





L'Algérie a enfin l'occasion de prendre sa revanche

Le scenario est encore dans toutes les têtes des supporteurs de l'Algérie. En 1982, les Fennecs ont l'occasion de se qualifier pour le second tour de la Coupe du Monde. Mais, , la RFA domine l'Autriche 1-0. Un score qui arrange tout le monde, sauf l'Algérie. Les Africains sont contraints de rentrer à la maison après une entente entre les deux voisins européens. Trente ans après, les Fennecs ont enfin l'occasion de prendre leur revanche, et de venger tout un peuple qui ne respire que pour la sélection algérienne. La vengeance est un plat qui se mange froid, et l'Allemagne pourrait bien en faire les frais.



L'Algérie a l'histoire de son côté

Dans toute leur histoire, l'Algérie et l'Allemagne se sont affrontés à deux reprises. Et, à chaque fois, ce sont les Fennecs qui se sont imposés. Sur ces deux rencontres, la Mannschaft a d'ailleurs encaissé quatre buts, et n'en a marqué qu'un seul. En 1982, en Coupe du Monde, les Algériens s'étaient imposés 2-1. Qualifiée pour la première fois en huitièmes de finale, la bande à Halilhodzic aura à cœur de bien figurer, et pourra compter sur sa forme du moment : sur ses seize dernier match, l'Algérie n'a perdu que deux fois seulement.



Le danger peut venir de partout

Habituée à briller en Coupe du Monde, l'Allemagne devra pleinement se méfier de l'Algérie. Chez les Fennecs, le danger peut venir de partout. Sur ses six buts inscrits dans la compétition, cinq ont été marqués par des joueurs différents. Seule la Colombie a fait mieux lors de la phase de groupes. Mertesacker, Neuer et consorts devront particulièrement se méfier du jeu de tête des Algériens, qui ont inscrit deux buts de la tête dans le tournoi, plus que n'importe quelle équipe.



La rédaction de Téléfoot.fr parie sur une victoire 2-1 de l'Algérie face à l'Allemagne. Avec une cote à 24 pour ce résultat, une mise de 5€ vous rapporterait 120€.