Allemagne-Angleterre : Un choc d’avant-Mondial

Par Moctar BAH | Ecrit pour TF1 |

A presque sept mois du début de la Coupe du monde 2018, l’Angleterre reçoit l’Allemagne ce soir à 21 heures en match amical à Wembley. C’est un défi qui s’offre aux hommes de Gareth Southgate. En effet, les Three Lions n’ont jamais battu la Mannshaft sur leur sol dans leur histoire (4 matches, 4 défaites).





D’ores et déjà qualifiés pour le Mondial, les deux formations essaieront de confirmer leur bonne dynamique. L’Angleterre, qui a terminé première et invaincue de son groupe de qualifications avec huit victoires et deux matchs nuls, semble être l’un des favoris pour la victoire finale en Russie. C’est encore plus flagrant pour les Allemands, auteur d’un carton plein lors de ces éliminatoires (10 victoires, 43 buts inscrits, 4 encaissés)



Deux absents de marque côté anglais

Pour ce match face aux Allemands, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, ne pourra pas compter sur ses joueurs phares Dele Alli et Harry Kane. Le premier est touché aux ischio-jambiers et sera également forfait face au Brésil le 14 novembre prochain. Constat identique pour son coéquipier en attaque Harry Kane, touché au genou. Ils devraient être remplacés ce soir par l’attaquant de Swansea Tammy Abraham (20 ans) et le milieu de terrain de Crystal Palace Ruben Loftus-Cheek (21 ans).



Deux joueurs à la relance

Repositionné en latéral gauche, Ashley Young fait son grand retour en sélection après quatre ans d’absence. Dans un groupe totalement rajeuni, le joueur de Manchester United tentera d’apporter son expérience (32 ans, 30 sélections) dans le vestiaire anglais.



Côté allemand, Mario Gotze fera également son retour. Après une saison difficile perturbée par des troubles du métabolisme, le joueur du Borussia Dortmund n’a plus joué en sélection nationale depuis le 15 novembre 2016 et un match amical face à l’Italie (0-0). Même s’il n’est plus le joueur technique incroyable du Mondial 2014, l’ancien joueur du Bayern Munich a été rappelé par son sélectionneur Joachim Low et compte bien apporter ses qualités dans le jeu allemand.







La composition probable (Angleterre)

Pickford – Maguire, Stones, Jones – Trippier, Dier, Livermore, Loftus-Cheek, Rose – Abraham, Vardy.





La composition probable (Allemagne) Ter Stegen – Kimmich, Hummels, Sule, Halstenberg - Kroos, Khedira - Draxler, Ozil, Gotze - Werner.