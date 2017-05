Real Madrid : Alvaro Morata n’arrive pas à convaincre Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’été dernier il était l’une des seules recrues du Real Madrid. En provenance de la Juventus où il vait évolué deux saisons, Alvaro Morata qui a été formé au Real réalise une belle saison, mais il ne parvient pas à bouleverser la hiérarchie des attaquants. Un transfert lors du Mercato ne serait pas à exclure, loin de là.







Autant de buts cette saison que lors des deux précédentes avec la Juve

En début de saison, l’attaquant de 24 ans avait clamé haut et fort son envie de briser l’hégémonie de la BBC, composé de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema. Apparu 24 fois sous le maillot merengue en Liga, Morata a trouvé le chemin des filets à 15 reprises, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du Real cette saison, derrière CR7 (20 buts) et loin devant Benzema (9 buts) son concurrent direct pour une place dans le onze de départ.

Un chiffre témoigne de sa progression au fil des années : il a marqué autant en Liga cette année qu’en 2 saisons avec la Juve dans le Calcio ! L’an dernier avec 34 matches de Serie A, il avait inscrit 7 buts contre 8 en 2014/2015 lors de ses 29 apparitions. Mais cette machine à marquer ne parvient pas à convaincre Zidane.









Un but toutes les 83 minutes

Tout comme Isco ou Asensio, ses apparitions sont souvent ponctuées de succès, mais au contraire des deux premiers nommés, son avenir ne semble pas s’écrire à Madrid, bouché par la paire Ronaldo-Benzema et la complicité entre les deux hommes. Pourtant les chiffres de Morata parlent pour lui. Auteur d’un doublé samedi soir contre Grenade, il occupe la 7ème place du classement des buteurs devant des joueurs comme Gameiro ou Ben Yedder qui jouent plus que lui.









Mais surtout, l’ancien Turinois a un ratio temps de jeu/ buts inscrits incroyable : en Liga, il a disputé 1256 minutes pour 15 réalisations, ce qui lui donne une moyenne d’un but toutes les 83 minutes ! Cela le place loin devant Benzema qui a marqué 9 fois en 1751 minutes, soit un but toutes les 194 minutes. Une différence qui va au delà du simple au double en somme…

Morata s’est aussi illustré en Ligue des champions avec 3 buts en 6 matches et 164 minutes de jeu, soit un but toutes les 54 minutes ! Mais il n’a pas disputé la moindre seconde en quart de finale contre le Bayern ni lors de la demi-finale aller contre l’Atletico. S’il souhaite rester et s’imposer à Madrid, la perspective de la Coupe du Monde 2018 pourrait le faire changer d’avis et rejoindre Conte ou Mourinho qui lui font les yeux doux. A moins que Zidane n’en fasse enfin un premier choix et ne parvienne à le convaincre de rester au Real.