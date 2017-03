Amical / France-Espagne : suivez le match en streaming vidéo

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le contexte

Tout va bien pour la France et l'Espagne dans les éliminatoires au Mondial 2018 en Russie. Toutes deux sont en tête de leur poule, et chacune vient de s'imposer : au Luxembourg pour les Bleus (1-3), à domicile contre Israël pour la Roja (4-1). Ce match amical vise donc à se jauger contre un cador européen et à faire des tests.

Cela tombe bien, car côté français particulièrement, les fans espèrent davantage de temps de jeu pour le jeune Kylian Mbappé, 18 ans et 3 mois. Le prodige monégasque n'a pas eu beaucoup l’occasion de se montrer contre le Luxembourg (il est entré en jeu à la 78e). Pressenti pour être titulaire, l'attaquant pourrait attirer un peu plus les regards du monde en brillant face à l'Espagne. Dans les rangs espagnols, on espère voir Mbappé à l’œuvre, d’autant plus que le FC Barcelone et le Real Madrid le suivent de près.

Après l’Euro 2016, Vicente Del Bosque a laissé sa place de sélectionneur à Julen Lopetegui. Et l’équipe d’Espagne a bien réussi sa transition : 5 victoires et 2 nuls en 7 sorties. La Roja n’est plus aussi souveraine qu’entre 2008 et 2012, mais elle demeure une équipe redoutable. La France va devoir être solide pour espérer compter les Ibériques.

France-Espagne EN DIRECT





A savoir : le dernier France-Espagne…

La dernière fois que les Bleus ont croisé la route de la Roja, ils se sont imposés. C’était le 4 septembre 2014, en amical, déjà au Stade de France. Un but à bout portant de Loïc Rémy avait offert à la France sa première victoire (1-0) depuis celle obtenue en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2006 (1-3, but de David Villa sur penalty contre des buts de Franck Ribéry, Patrick Vieira et Zinedine Zidane). De ce match amical de 2014, on ne trouve que trois rescapés dans la sélection actuelle de Didier Deschamps : Hugo Lloris, Blaise Matuidi et Antoine Griezmann.

Pour rappel, le Stade de France fut inauguré le 28 janvier 1998, cinq mois avant la Coupe du monde en France, avec une rencontre amicale entre les Bleus et l’Espagne. Les hommes d’Aimé Jacquet s’imposèrent grâce à un unique but de Zinedine Zidane (1-0).