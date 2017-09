Ligue 1 : Amiens annonce un succès 13-1 contre l’OM !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La trêve internationale n’a pas fait du bien à Marseille. Le club phocéen se devait de relever la tête suite à la déroute à Monaco, mais les Olympiens ont sombré au Vélodrome contre Rennes, s’inclinant 1-3. Leur prochain match sera de nouveau à l’extérieur contre Amiens, persuadé de passer une dizaine de buts à l’Olympique de Marseille !





La logique arithmétique d’Amiens qui pronostique 13-1 contre l’OM

Après 5 journées de championnat, l’OM compte 2 succès pour un nul mais reste surtout sur 2 défaites où Steve Mandanda a pris 9 buts. La 17ème défense de Ligue 1 espérait mieux pour ce début de saison et la rencontre contre Amiens pour le compte de la 6ème journée s’annonce déjà décisive pour les ambitions de fin de saison.

Mais les anciens pensionnaires de Ligue 2 croient eux dur comme fer à un succès contre l’OM. Leur Community manager l’explique d’ailleurs sur le compte twitter du club : l’OM a perdu 6-1 contre les Champions de France et Monaco a perdu 4-0 contre Nice. Or Amiens était venu à bout des Aiglons 3-0. Résultat ? Selon le compte d’Amiens, il pourrait y avoir 13-1 pour le club de la Somme !













Contre Amiens, marquer le premier suffit

Bien évidemment, en football, les choses ne se passent pas comme cela, mais l’humour du club d’Amiens était assez osé. Dimanche prochain, ce sera la première opposition de l'histoire en championnat entre les deux équipes. Si les Olympiens avaient bien débuté leur saison avec deux succès contre Dijon et Nantes, la suite a été plus délicate, avec un nul à Angers et donc deux défaites.

Pour Amiens la tendance est plutôt inverse. Après trois défaites de rang contre le PSG (3-0), face à Angers (0-2) puis contre Saint-Etienne (3-0), le club reste sur deux victoires contre Nice (3-0) puis contre Strasbourg (1-0). Voici une autre logique qui colle aux Amiénois, lors de ses rencontres, l’équipe qui ouvre le score l’emporte, et cela se vérifie lors de leurs 5 journées de ligue 1. Marseille sait donc ce qu’il a à faire pour éviter un 13-1 !









