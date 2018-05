Andrés Iniesta : Le Barça rend hommage à sa légende

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Ce FC Barcelone-Real Sociedad comptant pour la 38e et ultime journée de la saison en Liga n’aura pas de grand intérêt sportif. Mais pour le symbole, ce jour-là risque de rester dans les mémoires catalanes. En effet, ce soir de mai, Andres Iniésta, capitaine historique des Blaugranas disputera son tout dernier match sous ses couleurs de toujours. Et le public barcelonais a prévu un hommage à la hauteur du personnage.









Reconnaissant envers ce joueur qui reste le symbole des années fastes, les socios barcelonais ont prévu un tifo parmi les plus extraordinaires jamais réalisé dans un stade de football. Toutes les tribunes de l’immense Camp Nou seront sollicitées pour se mettre aux couleurs du club et faire surgir le nom et le mythique numéro 8 de leur capitaine. L’inscription « Infinit Iniesta » (« Iniesta infiniment » en catalan) devrait s’afficher sur tout un pan de tribune. Le club a d’ailleurs d’ores et déjà posté une vidéo présentant le gigantesque tifo.





Le symbole des grandes années du Barça

Arrivé en provenance d’Albacete en 1996 à l’âge de 12 ans, Andrés Iniesta aura disputé 16 saisons en pro chez les Blaugranas. Au cours de ses 16 saisons, le Barça a remporté 9 titres de champion d’Espagne, 6 coupes du roi et 4 ligues des champions. Au-delà de la Catalogne, Iniesta restera pour l’éternité l’homme qui inscrivit le but du titre mondial conquis par l’Espagne en 2010 face aux Pays Bas. A ce jour, le héros de tout un peuple a inscrit 668 buts sous le maillot barcelonais.