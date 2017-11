Angleterre : l'histoire insolite du maillot "Mambo n°5" pour la bonne cause !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Êtes-vous prêt pour un petit retour en enfance ou dans vos plus jeunes années, voire même pour un voyage dans le temps qui vous permettra d'écouter un son avec lequel on s'ambiançait à fond à la fin du XXe siècle ? C'est la petite histoire du jour, et elle nous vient d'Angleterre !





Yado Mambo... Fallait lui donner le n°5, sérieux !



Tout a débuté samedi 11 novembre, comme nous le rappelle The Guardian. Ce jour-là, à la télévision, les plus passionnés de ballon rond peuvent suivre un match de D5 entre Ebbsfleet United et Leyton Orient. Dans les rangs d'Ebbsfleet, un joueur retient l'attention de Joe, un internaute. Joe remarque que le n°18 s'appelle Yado Mambo.



Sur Twitter, Joe poste un message ironique où il se moque d'Ebbsfleet United qui n'a pas eu l'idée d'attribuer le n°5 au défenseur quand ce dernier est arrivé l'an dernier. Parce que vous comprenez, cela aurait donné "Mambo n°5"... comme la fameuse chanson de Lou Bega, sortie en 1999 !



Mais si, vous connaissez bien cet air dansant, cette reprise qui fit un carton cette année-là (bon, les plus jeunes, sachez qu'à l'époque, le CD était roi... nous n'avions pas de smartphones ou de lecteurs mp3 et on était très heureux). Bref, avec son tweet, Joe nous a offert une jolie Madeleine de Proust. Son message a été relayé plus de 16 000 fois.

Finalement, il n'y aura qu'un seul maillot "Mambo n°5" (et l'argent ira à une association)



Les règles sont malheureusement trop rigides : la saison a commencé et Yado Mambo ne peut troquer, pour l'instant, son n°18 pour le n°5. En plus, le n°5 est porté par Dave Winfield, qui est le capitaine d'Ebbsfleet.



Mais Ebbsfleet a trouvé le moyen de rendre hommage au "Mambo n°5" de Lou Bega et aux twittos amusés par ce buzz. Le club anglais a produit un unique exemplaire du maillot de Yado Mambo floqué du n°5. Et il l'a mis en vente aux enchères sur eBay (les enchères débutent à 350 livres sterling).



Celui qui emportera la mise recevra ce maillot unique, une photo signée de Yado Mambo et un certificat d'authenticité (car une telle tunique pourrait très vite prendre de la valeur). L'argent récolté ira dans son intégralité à l'association britannique de lutte contre le cancer de la prostate.



Lou Bega n'a pas encore réagi à ce buzz autour de son plus grand hit, mais Yado Mambo, lui, se marre bien. Il fait le tour des médias outre-Manche et partage sa bonne humeur sur les réseaux sociaux. On l'aime bien décidément, notre sport, quand il nous raconte une petite histoire sympathique et nous offre un flash-back amusant (c'était cool, quand même, les boums avec des chansons comme ça !), le tout pour une bonne cause en plus.