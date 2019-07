Antoine Griezmann : "Ce sera facile de jouer avec Messi"

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Antoine Griezmann s'est confié sur ses débuts au Barça et sa relation avec Messi.

Recrue phare des Blaugranas, Antoine Griezmann vient d'accorder une interview à Mundo Deportivo, le quotidien sportif basé à Barcelone. Le champion du monde 2018 a évoqué de nombreux sujets et voici ce qu'il faut en retenir.

Sa relation avec Messi

Pour les observateurs du club catalan, la réussite de la saison 2019-2020 du Barça passera par l'entente sur le terrain entre Messi et Griezmann. Et cela n'inquiète pas Griezmann qui est très optimiste : "Ce sera facile parce qu'on aime tous les deux jouer dans des espaces réduits, faire des passes décisives, marquer des buts et profiter du football. Je pense que ce sera simple, mais il faudra que l'on comprenne le jeu de chacun. Je suis à disposition de tout, et je ferais tout pour l'équipe."

Griezmann encense Dembélé

En signant au Barça, Griezmann retrouve plusieurs coéquipiers de l'équipe de France : Umtiti, Lenglet et Dembélé. Et concernant ce dernier, Griezmann n'est pas avare de compliments : "Ousmane a le potentiel pour être un joueur du top niveau et tout gagner. Il suffit de l'accompagner et avec confiance, il peut accomplir beaucoup de choses."

Neymar au Barça : qu'en pense-t-il ?

Parmi les feuilletons du mercato estival, il y a le transfert de Neymar au Barça. Pour Griezmann, la venue d'un tel joueur serait un plus même s'il ne croit pas en la réalisation de ce transfert : "C'est vrai que c'est un grand joueur, avec beaucoup de talent, c'est un crack ! Mais son recrutement est loin d'être fait !"