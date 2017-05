Antoine Griezmann : le président de l’Atlético Madrid calme le jeu concernant la star française

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On se prépare à un nouveau feuilleton mercato cet été après celui de l’an dernier entourant le transfert record de Paul Pogba à Manchester United. Il concerne toujours le même club mais un autre joueur français : Antoine Griezmann.





« Six chances sur dix d’être à Manchester United »

Cette semaine, invité sur le plateau du Quotidien, Antoine Griezmann a semé le trouble quant à son avenir avec l’Atlético Madrid. Au micro de Yann Barthès, l’international français a confié qu’il y avait six chances sur dix qu’il signe à Manchester United cet été, précisant que « ça va se décider dans les deux semaines. » Depuis, les Red Devils ont remporté la Ligue Europa, signifiant qu’ils joueront bel et bien la Ligue des Champions la saison prochaine, condition indispensable à la venue du joueur. Depuis, aussi, l’intéressé a calmé le jeu et, samedi, son président a un peu plus éteint les espoirs des dirigeants anglais.



« Il sera au Wanda Metropolitano »

Samedi soir, le FC Barcelone a affronté Alavés en finale de Coupe du Roi. Il s’agissait du dernier match à Vicente-Calderon et, dans quelques mois, l’Atlético Madrid inaugurera son nouveau stade, le Wanda Metropolitano. Enrique Cerezo, président des Colchoneros, a tenu à couper court aux rumeurs sur son joueur après le match, assurant qu’Antoine Griezmann « sera au Wanda Metropolitano. »



« Toutes les rumeurs sont infondées »

Vendredi, Antoine Griezmann s’était lui-même chargé d’éteindre l’incendie qu’il avait allumé. Sur Twitter, il indiquait, « Toutes les rumeurs sont infondées, je suis toujours Colchonero. Mon orientation sera établie après discussion avec mon Conseiller Sportif. » A priori, nous devrions encore entendre parler d’un transfert d’Antoine Griezmann dans les semaines à venir. Malgré ce que peut tenter de nous faire croire son président actuel.