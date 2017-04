Antoine Griezmann rejoint Zinédine Zidane !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour les Colchoneros, l’essentiel a été fait en s’imposant 1-0 contre Leicester en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Encore une fois, la solution est venue d’Antoine Griezmann, buteur sur pénalty ! Et avec cette réalisation, le numéro 7 madrilène égale un ancien grand joueur français !





Grizou rejoint Zizou !

Sa réalisation face à Leicester sur pénalty a permis à son club de bien envisager le match retour contre les champions d’Angleterre en titre. Sur un plan plus personnel, Antoine Griezmann a inscrit son cinquième but cette saison en Ligue des Champions, mais surtout il s’agit de sa 14ème réalisation dans cette épreuve depuis le début de sa carrière : il égale donc Zinédine Zidane qui avait aussi marqué 14 fois tout comme Robert Pires ! Mais si l’on ajoute les buts en tout préliminaire, Griezmann en est à 15 buts.













Déjà 16 buts en 2017

Antoine Griezmann est sans nul doute l’atout offensif numéro 1 de Diego Simeone et de l’Atletico. L’homme clé des Colchoneros est en très grande forme comme en témoigne déjà son but contre le Real Madrid dans les cinq dernières minute (1-1) au début du mois d'avril. Dans les grands matches, l’attaquant de 26 ans se révèle toujours : contre le FC Séville par exemple lors d’un match décisif pour la lutte pour la 3ème place en Liga, Griezmann avait encore trouvé le chemin des filets (3-1) !

Avec les Bleus, contre le Luxembourg, il avait aussi marqué (3-1). Depuis le début de l’année 2017, Antoine Griezmann a déjà marqué 15 fois en club, soit autant que Mbappé et Lacazette ! C’est le 6ème buteur européen sur l’année civile derrière Suarez (16), Dzeko (16) Cavani (18) Lewandowski (18) et Messi (20). On peut donc imaginer qu’à ce rythme avec il dépassera vite Zidane, et sa fin de saison pourrait être brillante, l’Atletico étant bien parti pour se hisser en demi-finale de la Ligue des Champions !





