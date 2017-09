APOEL-Tottenham : Le triplé parfait d'Harry Kane !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Harry Kane a été nouvelle fois le héros des Spurs. L'attaquant anglais s'est illustré de manière spectaculaire sur le terrain de Nicosie avec un triplé parfait.



Kane, le sauveur des Spurs

Pourtant, Tottenham a souffert face aux Chypriotes, Hugo Lloris étant sauvé par sa barre transversale à la 19e minute. Et après deux grosses occasions pour l'APOEL (36e, 37e), Harry Kane sortait son équipe de sa torpeur en ouvrant le score à la 39e minute en profitant d'une passe d'Alderweireld. Il a ensuite doublé la mise à l'heure de jeu (passe décisive de Moussa Sissoko) avant de clôturer la marque à la 67e minute.



Kane affole les compteurs

Avec ce triplé, Harry Kane affole les compteurs. L'international anglais a en effet marqué 34 buts en 30 rencontres sur l'année 2017 ce qui est mieux que Cristiano Ronaldo (31 buts en 33 matches) mais moins bien que Lionel Messi (43 buts en 41 matches).



Notez qu'il s'agit du sixième triplé de l'année 2017 d' « HurryKane » et qu'il est le premier joueur des Spurs a marqué un triplé en C1 depuis un certain Gareth Bale (contre l'Inter Milan le 20 octobre 2010).



Et comme si cela ne suffisait pas, Harry Kane est le troisième joueur à inscrire cinq buts en deux journées de Ligue des champions après Filippo Inzaghi et Cristiano Ronaldo, deux références en matière de buteur.



Le triplé parfait !

Au passage, Harry Kane a réalisé contre l'APOEL Nicosie le triplé parfait avec un but du gauche (39e), un but droit (61e) et un but de la tête (67e). Et cette performance est très rare en Ligue des champions.



Pochettino encense Kane

Avec deux victoires en deux matches, Tottenham est en tête du groupe H à égalité de points avec le Real Madrid. Et ça tombe bien, les deux équipes vont s'affronter lors des deux prochaines journées.



Et à l'issue du match contre l'APOEL, l'entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, a déjà lancé la double confrontation, en comparant Harry Kane à Cristiano Ronaldo : "Cristiano est fantastique, l'un des meilleurs. Harry est l'un des meilleurs et peut-être meilleur parce qu'il est jeune mais je ne peux pas en parler parce qu'ils sont tous les deux fantastiques. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir ? Ils ont des types complètement différents. Cristiano n'est pas un attaquant de pointe comme Messi. Harry a quelque chose de spécial devant le but. Tous les buteurs qui sont à ce niveau l'ont. Ce sont des tueurs."



