Arbitrage : La Fédération Anglaise innove au niveau des sanctions

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’arbitrage ne cesse d’évoluer ces dernières années, et la Fédération anglaise de football a décidé à son tour de tester un nouveau type de sanctions. A partir de la saison prochaine dans certaines compétitions, les entraîneurs pourront être sanctionnés comme leurs joueurs de football.





Des cartons rouge et jaune pour les entraîneurs

L’annonce a été faite par la FA ce mardi 31 juillet. A présent en FA Cup, l’ensemble du staff technique d’une équipe pourra être averti d’un carton jaune comme un joueur de football. Les exclusions existaient déjà et elles seront notifiées à présent par un carton rouge pour l’entraîneur ou l’un de ses adjoints.

Le Telegraph va plus loin et donne plus d’explications. Un entraîneur qui recevra 4 cartons jaune sur différents matches écopera d’un match de suspension. 8 avertissements seront synonymes de 2 rencontres sans banc de touche, alors que 16 cartons jaune enverra le responsable en commission de discipline.

















« Une meilleure compréhension pour les fans »

En adoptant le même système de couleurs que pour les joueurs, les supporters comprendront mieux les sanctions envers les personnes présentes sur le banc comme le souligne Shaun Harvey, le directeur général de la Football League au sujet des exclusions : « Avant, cela était évident car le manager prenait ses affaires et partait dans les tribunes. Mais en faisant ça, les fans auront une meilleure compréhension de ce qu’il se passe. »

Ce genre de sanctions aurait sans doute empêché des exclusions parfois trop rapides de techniciens ces dernières années. En graduant les avertissements, cela permet justement de calmer le jeu lors de comportements non adaptés à l’esprit du jeu. Mais cela pourrait aussi permettre de voir des entraîneurs cumuler des cartons jaune à la manière de joueurs et de rendre quelques accrochages sur les bancs de touche encore plus mémorables. Nul doute en tout cas que les bookmakers vont se pencher sur ce nouveau système d’avertissement et proposer des paris.