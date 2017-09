Argentine: Maradona critique encore l'Albiceleste

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Invité à se prononcer sur les prestations de la sélection argentine, Diego Maradona n'a pas fait dans la dentelle et pointé du doigt les lacunes de Mauro Icardi.



Maradona, la langue toujours bien pendue



Invité d'une télé argentine ce lundi, Diego Maradona a été invité à donner son avis sur l’Albiceleste et son sélectionneur, Jorge Sampaoli. En difficulté dans les éliminatoires de la Coupe du monde après son match nul face à l’Uruguay (0-0), l’Argentine pourrait ne pas voir la Russie en juin prochain. Une situation qui a le don d’irriter Diego Maradona qui tire la sonnette d’alarme : "Aujourd’hui quand je vois la composition de la sélection argentine, j’ai peur. Je pense qu’il y a de meilleurs joueurs sous la main", a commenté l’ancien napolitain (1984-1991), qui remet directement en cause les choix du sélectionneur.



"Higuain ? c'est un manque de respect"



Sélectionneur de l’Albiceleste entre 2008 et 2010, et notamment durant le Mondial 2010, il avoue ne pas comprendre comment le sélectionneur en place peut se passer des services de Gonzalo Higuain : "C’est un manque de respect. Higuain a raté des buts qui auraient tout changer en sélection, mais on ne peut pas prendre un autre joueur que personne ne connaît, alors que tout le monde le connaît". Un argumentaire débridé et pas vraiment cohérent mais qui ressemble bien au personnage.

Icardi, la tête de Turc !



Ce joueur "que personne ne connaît" a pourtant un patronyme qui parle aux suiveurs de la chose footballistique puisqu'il s'agit du joueur de l'Inter Mauro Icardi (2 sélections). Mais pour Maradona, l'attaquant intériste ne semble pas représenter grand chose et lui règle son compte pour de bon: "Si vous voulez trouver du Batistuta (deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine) dans Icardi, il faut chercher longtemps." Le mis en cause à une occasion en or de fermer la bouche de son aîné: les doubles champions du monde jouent dans la nuit de mardi à mercredi, une rencontre capitale face au Venezuela pour rester dans la course à la qualification.