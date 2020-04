Comment arrêter Ronaldo ?

S'il n'a pas frappé au match aller remporté par Lyon (1-0), Cristiano Ronaldo sera la menace numéro 1 du Real Madrid à Santiago Bernabeu où il a pris l'habitude de s'illustrer. Pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les Lyonnais ont du pain sur la planche pour tenter de l'arrêter.

Il n'est là que depuis quelques mois mais il est déjà comme chez lui. Cristiano Ronaldo a fait de Santiago Bernabeu son jardin. Depuis son transfert très médiatique cet été, le joueur le plus cher de l'histoire (94 millions d'euros) fait le bonheur de son public à chacune de ses apparitions sur le pré de Madrid. En 11 matches joués à domicile, CR9 a gagné 11 fois et a marqué 11 buts. Alors, dire que Lyon devra le surveiller de près est un euphémisme. Et si Higuain, Kaka, Guti et autre Raul ont également des arguments à faire valoir pour faire chuter l'OL, la principale menace des Merengue se nomme Cristiano Ronaldo. Alors quelles sont les solutions pour le limiter ?

. UN PROBLEME COLLECTIF POUR LYON

Si un joueur lyonnais aura plus particulièrement la lourde tâche de le marquer, l'OL sait que le problème Ronaldo se résoudra surtout collectivement. C'est simple : arrêter le Lusitanien est impossible tout seul tant la force du Portugais en un-contre-un et sa capacité à éliminer sont redoutables. Alors, il faut que tout le monde soit concerné. Les attaquants et les milieux de terrain doivent ainsi venir donner un coup de main à leurs défenseurs pour empêcher Ronaldo de prendre de la vitesse et se mettre en position de force pour faire la différence.

. NE PAS LUI DONNER DE CARTOUCHES DE LOIN

Pour empêcher Cristiano Ronaldo de mettre son équipe sur la voie des quarts de finale, l'OL ne doit pas uniquement penser aux moyens de stopper le numéro 9 du Real dans le jeu. Le Lusitanien excelle également sur coups de pied arrêtés. Sa frappe de balle puissante fait régulièrement trembler les filets à Madrid. Et notamment en Ligue des Champions. Sur ses six buts dans cette compétition, l'ancien Mancunien en a marqué trois sur coup-franc. Résultat : l'OL doit éviter de faire trop de fautes aux abords de sa surface pour ne pas permettre au Ballon d'Or 2008 de placer l'un de ses fameux "Tomahawks". Un autre casse-tête.

. LES SOLUTIONS LOUFOQUES DES MARSEILLAIS

Avant le 8e de finale aller, certains Marseillais, qui ont rencontré le phénomène Ronaldo lors de la première phase, ont été consultés pour donner des conseils aux Lyonnais. Et ils n'ont pas vraiment été très utiles. Visiblement sans solution, comme en attestent les quatre buts marqués par CR9 contre l'OM, ils ont privilégié l'humour. "Boum (ndlr : Jean-Alain Boumsong), si tu m'entends, le conseil que je peux te donner pour arrêter Cristiano Ronaldo c'est de lui casser la jambe sinon tu ne pourras rien faire", a lancé Souleymane Diawara sur RMC. Et Edouard Cissé n'a pas été en reste :"Il ne faut pas qu'il joue. Peut-être qu'il faudrait faire un peu de vaudou. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il rate l'avion !", avait lâché le milieu de terrain de l'OM dans L'Equipe avant le premier match. Pas de quoi aider les Gones, qui avaient toutefois su trouver les clefs à l'aller. Bis repetita dans l'antre du phénomène ?