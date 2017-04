Arsenal : Alexis Sanchez pourrait finalement prolonger

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Longtemps annoncé sur le départ, Alexis Sanchez pourrait finalement rester à Arsenal. Arsène Wenger s'est, en tout cas, montré optimiste sur la question et n'exclut pas de conserver le Chilien jusqu'au terme de son contrat, en 2018.

Le discours d'Arsène Wenger concernant Alexis Sanchez a changé. L'Alsacien avait reconnu dans un premier temps que les négociations concernant la prolongation de contrat de son meilleur élément étaient au point mort. Désormais, il se montre plutôt optimiste quant à une issue favorable dans ce dossier.





"Je pense qu'il va signer (la prolongation) et rester ici, parce que, déjà, il est heureux ici. Son désir est de rester. J'en suis profondément convaincu. Les désaccords sont purement contractuels, mais en aucun cas liés à ses envies. Les deux parties ont le désir de trouver un accord donc je pense que cela arrivera", a expliqué le technicien français dans les colonnes du Guardian.

Wenger n'exclut pas de le laisser partir libre en 2018

Pour autant, Wenger n'exclut pas de conserver son joueur, dont le bail chez les Gunners se termine en juin 2018, jusqu'à la fin de son engagement si aucun accord n'était conclu. "S'il ne signe pas de nouveau contrat, le garderai-je ? Oui. Est-ce que je préfère le garder plutôt que le vendre à un concurrent de Premier League ? Oui. Je ne pense pas le vendre à quiconque en Premier League, c'est une certitude. Pourquoi le ferais-je ?", a confié Arsène Wenger.

Et pour lui, laisser partir Alexis Sanchez libre à la fin de son contrat ne serait pas un drame : "Vous amortissez un transfert grâce à la durée du contrat. Quand vous payez le transfert et que le joueur signe pour 4 ans, chaque année, vous déduisez 25% du contrat. Le problème à analyser, c'est : pouvez-vous trouver meilleur et pour quel montant ? L'inflation est tellement grande que parfois, même d'un point de vue mathématique, il peut y avoir des avantages à garder un joueur jusqu'à la fin de son contrat."

Alexis Sanchez ciblé par le PSG

De nombreux clubs espèrent attirer l'ancien joueur du Barça dans leurs rangs, à commencer par le Paris Saint-Germain. Si les signes de frustration envoyés par Alexis Sanchez concernant les performances d'Arsenal ont semblé entrouvrir une porte, ces déclarations d'Arsène Wenger montrent que l'affaire sera peut-être un petit peu plus compliquée que prévu.