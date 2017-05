Arsenal : Arsène Wenger vers une prolongation selon The Telegraph

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Actuellement 5ème de Premier League, Arsenal n’est pas en position de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois depuis 19 ans ! Il faudrait en effet un concours de circonstances très favorables pour que les Gunners passent devant Liverpool et/ou Manchester City au classement. Mais selon le Daily Telegraph, la prolongation d'Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal n'est pas liée à cette situation et serait malgré tout d'actualité.





Une réunion prévue avec le Board d’Arsenal après la FA Cup

La question de l’avenir d’Arsène Wenger sur le banc d’Arsenal divise. Certains croient que son départ permettrait au club de renouer avec le succès, d’autres pensent toujours qu’il est l’homme qui peut emmener l’équipe londonienne vers les sommets.

Quoiqu’il en soit, son sort ne semble pas décidé, et une réunion doit se tenir à la fin du mois de mai entre l’Alsacien de 67 ans et les dirigeants du club. Arsène Wenger l’a confirmé en conférence de presse, précisant même que cette rencontre interviendrait après le 27 mai, date de la finale de la Cup contre Chelsea.









The Telegraph annonce son maintien à la tête du club

De l’extérieur, l’on pourrait croire que Wenger se rapprocherait de la sortie, mais selon le Daily Telegraph, ce serait tout le contraire. Le Board d’Arsenal penserait à prolonger Arsène Wenger pour deux saisons, indépendamment d’une qualification en Ligue des Champions ou d’une victoire en Cup.













Les dirigeants de l’équipe londonienne souhaiteraient conserver l’entraineur mais à certaines conditions. Mécontents malgré tout des résultats des Gunners, ils voudraient changer l’organigramme autour de Wenger, en plaçant soit un responsable du recrutement ou un directeur sportif qui encadre l’action du technicien. Il faudra attendre quelques jours pour une confirmation, l’annonce officielle devant intervenir d’ici la fin du mois.









