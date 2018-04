Arsenal: c'est officiel, Arsène Wenger quitte le club !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Toutes les histoires ont une fin. Celle d'Arsène Wenger à Arsenal aussi. Maintes fois évoqué, plusieurs fois repoussé, le départ de l'Alsacien est officiel. Dans la matinée de ce vendredi 20 avril, le club anglais a publié un message rédigé par l'entraîneur.

"Le moment est venu"



Arrivé en octobre 1996 dans un certain anonymat, Arsène Wenger, 68 ans, sera donc resté 22 ans à Arsenal... soit près du tiers de sa vie ! Son contrat actuel court jusqu'en 2019, mais l'homme qui a aussi coaché Nancy, Monaco et le club japonais de Nagoya a décidé de partir avec un an d'avance.



"Merci Arsène", indique le communiqué publié par les Gunners. Les mots suivants sont ceux d'Arsène Wenger himself:



"Après mûre réflexion et des discussions avec le club, je sens que le moment est venu pour moi de m'arrêter à la fin de la saison."



"Je suis reconnaissant pour avoir eu le privilège de servir le club pendant de si mémorables années."

"Mon amour et mon soutien à jamais"



L'Alsacien qui, au 20 avril 2018, a disputé 823 matches avec Arsenal, poursuit : "J'ai dirigé le club avec un engagement total et intégrité. Je veux remercier le staff, les joueurs, les dirigeants et les fans qui rendent ce club si spécial."



"J'exhorte nos fans à rester derrière l'équipe pour finir en beauté. A tous les amoureux d'Arsenal, prenez soin des valeurs du club."



"Mon amour et mon soutien à jamais, Arsène Wenger."