Arsenal : de gros changements en vue pour la saison 2017-2018

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

A quoi ressemblera l'équipe d'Arsenal la saison prochaine ? Entre l'avenir incertain d'Alexis Sanchez, Mesut Özil et Arsène Wenger, et les cibles de la cellule recrutement, les Gunners pourraient afficher un visage bien différent dans quelques mois.

Thierry Henry, Cesc Fabregas, Sol Campbell, Patrick Vieira, Robert Pirès, Dennis Bergkamp... Des noms qui appartiennent au glorieux passé d'Arsenal. En 2004, le club londonien s'offrait le titre de champion d'Angleterre sans perdre un match. C'était la saison des "Invincibles"... Depuis, Arsenal est progressivement rentré dans le rang. Et cette saison 2016-2017 ne sera pas celle du renouveau, les Londoniens ayant été giflés en Ligue des champions par le Bayern Munich (deux défaites 5-1 en huitièmes de finale), tandis que Chelsea est largement devant en Premier League.

Le Monégasque Benjamin Mendy courtisé

Pour la saison 2017-2018, les supporters veulent à nous du changement. Arsenal doit redevenir un club craint, au moins en championnat (seulement deux fois dauphin depuis le titre de 2004). Est-ce que ce sera avec Arsène Wenger ? L'emblématique entraîneur des Gunners est très contesté. La tendance serait à une saison supplémentaire pour l'Alsacien, mais rien n'est certain pour l'heure. Lui se prononcera prochainement sur ses intentions.

Dans la cage, on devrait retrouver Petr Cech encore. Le Tchèque fait parfois quelques erreurs, mais globalement, Arsenal a enfin trouvé en l'ancien joueur de Rennes et Chelsea le gardien performant qu'il a cherché pendant des années. Hector Bellerin est dans le viseur du FC Barcelone, mais Arsenal n'est pas vendeur. A moins d'une grosse offre, l'Espagnol restera, comme Laurent Koscielny et Shkordran Mustafi. Pour occuper le flanc gauche, Arsenal a fait de Benjamin Mendy sa cible principale. Le nouvel international français quittera-t-il le Rocher au bout de seulement un an ? L'AS Monaco est ambitieuse, mais elle hésite rarement quand elle peut réaliser une belle opération financière, et tous les bons Monégasques ne resteront pas l'été prochain.

Idrissa Gueye, le nouveau N'Golo Kanté ?

Au milieu de terrain, les Gunners veulent effacer l'échec N'Golo Kanté. Le milieu de terrain français était courtisé l'été dernier après sa saison magnifique à Leicester, mais il a pris la direction d'un autre club de Londres, Chelsea (qui l'a acheté 31 millions d'euros), avec la réussite que l'on connaît. Arsenal a trouvé un joueur un profil équivalent : Idrissa Gueye, le Sénégalais d'Everton. L'ancien Lillois réalise une grosse saison avec les Toffees. Acheté à Aston Villa en août 2016 pour 8,5 millions d'euros, Gueye ne rejoindra Arsenal que contre une grosse indemnité.

L'un des dossiers les plus chauds au sein des Gunners est celui de Mesut Özil. L'Allemand s'interroge sur son avenir à Arsenal et sa capacité à gagner des titres en Angleterre sous ces couleurs. Il ne serait pas opposé à un départ, mais Arsenal ne l'entend pas de cette oreille. Son avenir est lié à celui d'Alexis Sanchez (lire plus bas) : les dirigeants londoniens ne laisseront pas partir les deux joueurs. Ils sont plus optimistes dans leur capacité à conserver l'ex-joueur du Real Madrid, qui est le joueur le plus cher jamais acheté dans l'histoire du club (47 millions d'euros en 2013).

Sanchez out, Mesut toujours in, Belotti bientôt?

Le dossier le plus brûlant est donc celui d'Alexis Sanchez. Indispensable depuis sa signature en 2014 en provenance du FC Barcelone (pour 42,5 millions d'euros), le Chilien est déçu des ambitions modestes d'Arsenal. Ces dernières semaines, la situation s'est tendue même avec ses coéquipiers. Désormais, le départ de Sanchez l'été prochain paraît inéluctable, d'autant plus que le joueur ne manque pas de prétendants (le PSG est en pôle, la Juve, l'AC Milan et Chelsea sont aussi intéressés).

Arsenal devra certainement investir pour se doter d'un nouvel attaquant capable d'empiler les buts et de combler le vide laissé par Sanchez si ce dernier s'éclipse bien. Alexandre Lacazette est suivi depuis de nombreuses saisons, mais le Lyonnais, qui quittera les Gones cet été, est courtisé par l'Atlético de Madrid. Alvaro Morata, l'attaquant du Real Madrid, est lui dans le viseur de Chelsea. L'oiseau rare d'Arsenal serait désormais, d'après plusieurs médias britanniques, un international italien : Andrea Belotti, du Torino. Il faudra quand même convaincre les dirigeants de l'autre club de Turin, qui exigent pas moins de 60 millions d'euros pour le laisser partir.

Le possible onze d'Arsenal 2017-2018