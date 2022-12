Arsenal-FC Barcelone : Les trois raisons de parier sur les Catalans en Ligue des Champions

Arsenal et le FC Barcelone croisent le fer ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. A domicile, les Gunners doivent s’imposer pour espérer rallier le tour suivant. La mission semble être impossible.

Après un match de prestige entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, la Ligue des Champions nous réserve une autre rencontre alléchante, opposant Arsenal au FC Barcelone. Cette saison encore, le parcours des Gunners pourrait bien s’arrêter en huitièmes de finale. La rédaction de Telefoot.fr vous explique pourquoi la bande à Luis Enrique va dominer celle à Arsène Wenger ce mardi soir.





Luis Suarez en état de grâce

Luis Suarez réalise une saison éblouissante, et ses statistiques sont là pour le confirmer. L’Uruguayen est en état de grâce. Sur ses huit derniers matches avec le FC Barcelone, il a inscrit 15 buts et délivré cinq passes décisives. Avec 25 buts, il est plus que jamais le meilleur buteur de la Liga. Face à Arsenal, l’Uruguayen pourrait encore faire parler la poudre.





Lionel Messi, l’atout numéro un contre Arsenal

Depuis qu’il est arrivé à Barcelone, Lionel Messi a affronté quatre fois Arsenal. Contre les Gunners, l’Argentin a marqué à six reprises, dont un quadruplé au Camp Nou en 2010. En Ligue des Champions, c’est l’équipe contre laquelle il marque le plus, juste derrière l’AC Milan (huit pions) et Leverkusen (sept pions). Seul motif de satisfaction pour les Gunners, Messi a joué six matches contre Petr Cech, mais n’a jamais trouvé le chemin des filets.





Avantage FC Barcelone

Lors des six derniers matches opposant Arsenal au FC Barcelone, les Gunners n’ont gagné qu’une seule fois. Depuis sa dernière victoire contre les Catalans en 2011 (2-1), Arsenal a toujours été battu par au moins deux buts d’écart à domicile. La donne ne devrait pas être différente ce mardi soir. Le FC Barcelone reste sur une série de 32 matches sans défaite, un record dans son histoire. Le trio d’attaque, composé par Luis Suarez, Lionel Messi et Neymar, a même inscrit plus de buts (91) qu’Arsenal cette saison (59).





RECORD: Barcelona go 32 games unbeaten for the first time in the club#39;s history:



WWWDWWWWWWWDDDWWWDWWWWWWWWWWDWWW



Goals: 104

Conceded: 19 dash; Squawka Football (@Squawka) 20 Février 2016

