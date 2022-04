Arsenal - Giroud : " On va à Manchester City avec ambition "

A l'occasion d'une soirée caritative à Monaco, Telefoot a suivi Olivier Giroud. L'attaquant de l'équipe de France, souvent blessé cette saison avec Arsenal, reste optimiste pour le club londonien, notamment avant le match de Premier League à Manchester City.

Nommé ambassadeur du Monaco collectif humanitaire, Olivier Giroud s'est rendu cette semaine en Principauté pour répondre à une invitation du Prince Albert II. Un engagement humanitaire auprès des enfants atteints de problèmes cardiaques que l'attaquant des Bleus prend à cœur. Mais l'actualité de son club, le rattrape souvent, encore plus à Monaco, prochain adversaire des Gunners en Ligue des champions.

Toujours y croire en Championnat

Arsenal a connu un début de saison chaotique avec de nombreuses critiques des supporters autour de l'entraîneur Arsène Wenger. Aujourd'hui sixième de Premier League, le club londonien est déjà à 16 points du leader Chelsea avant de se déplacer chez le second, Manchester City. Pas question pourtant pour Olivier Giroud de ne plus rien espérer : « Il faut toujours y croire. On va à Manchester City avec l'ambition de faire de faire quelque chose. On a besoin d'une série pour revenir même si cela va être dur. Il faut accrocher une place le plus haut possible »

Giroud, l'homme indispensable

Une raison pourrait expliquer en partie les difficultés d'Arsenal en Championnat. Olivier Giroud n'a disputé que 10 matches de Premier League cette saison. La faute à une fracture du pied gauche lors du mois d'août mais aussi d'un saut d'humeur qui a provoqué son expulsion face à QPR en décembre et une suspension de trois matches. Avec 32 buts en 80 matches sous le maillot des Gunners, Olivier Giroud est un élément important de l'effectif d'Arsène Wenger. Arsenal a remporté 60% de ses matches avec le Français contre seulement 36% lorsque l'ancien Montpelliérain n'était pas là.

Déjà dans le duel à Monaco

Ce voyage à Monaco a été l'occasion pour Olivier Giroud de discuter avec le prince Albert II sur le 8e de finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le club de la Principauté. Une confrontation que les Gunners devront prendre au sérieux selon leur attaquant : « Même si Monaco n'a pas une expérience sur la scène européenne aussi forte que la notre, ils nous ont battu en préparation cet été lors de l'Emirates Cup. Je m'attends à une belle rencontre de qualité dans un bon esprit ». Un souhait partagé en tout point par Albert II.

Revenir en forme avec Arsenal est aussi une obligation pour Olivier Giroud s'il souhaite conserver la confiance et les convocations de Didier Deschamps en équipe de France. Car les performances exceptionnelles d'Alexandre Lacazette avec Lyon cette saison renforce la compétition pour les places d'attaquants.