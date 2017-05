Arsenal : les médias anglais annoncent la prolongation de Wenger

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La quasi-totalité de la presse sportive d’Outre-manche est unanime, Arsenal ne changera pas d’entraîneur lors de ce Mercato. La réunion prévue entre Stan Kroenke et Arsène Wenger aurait abouti sur un accord verbal permettant une prolongation de contrat de deux ans du technicien.





Une annonce officielle prévue pour mercredi

Le porte-parole d’Arsenal a déclaré qu’une annonce officielle aurait lieu mercredi mais plusieurs journalistes anglais ont devancé le club en affirmant dès aujourd’hui que Wenger conserverait ses fonctions sur le banc des Gunners. Et selon The Telegraph, il s’agit de toutes ses fonctions, soit la garantie qu’il conserverait les pleins pouvoirs sportifs et aussi au niveau des transferts.





En attendant la confirmation officielle des Gunners, si Wenger conservait son poste sans encadrement, cela serait une petite surprise, puisque pour la première fois depuis 19 ans, Arsenal ne disputera pas la Ligue des Champions.









Place à la continuité

Chez les fans du club londonien, les réactions ont été diverses. Entre satisfactions et déceptions. Certains espéraient un changement, d’autres souhaitaient qu’il poursuive. En remportant la Cup, Wenger s’est peut-être donné du crédit en battant Chelsea, récemment sacré champion d’Angleterre.













Selon les médias anglais, pour espérer qu’Arsenal puisse se mêler à la course au titre, une enveloppe de plus de 100 millions d’euros serait accordée à Arsène Wenger lors du Mercato. Il lui faudra jongler entre les volontés de départ possibles d’Alexis Sanchez et d’autres cadres, et le fait d’attirer de bons joueurs dans un club qui ne jouera pas la Ligue des Champions.