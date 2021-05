Arsenal : Nouveau coup dur pour Jack Wilshere

Blessé depuis le mois d'août, Jack Wilshere, le milieu terrain d'Arsenal, va devoir se faire opérer et être absent trois mois de plus.

Le calvaire de Jack Wilshere continue. A 23 ans, le milieu de terrain d’Arsenal va devoir se faire opérer alors qu’il n’a toujours pas joué le moindre match cette saison...



Une blessure qui traîne

Juste avant le Community Shield (et la victoire d’Arsenal) qui marque le début de la saison anglaise, Jack Wilshere s’est blessé à l’entraînement. Le joueur souffrait d’une fêlure à la cheville gauche. Selon Arsène Wenger, qui s’était confié au site officiel d’Arsenal, cette blessure ne devait éloigner le joueur que pendant une brève période : "Cette micro-fracture dans son péroné est une mauvaise surprise et il sera écarté quelques semaines".



Mais avant la rencontre entre Arsenal et Stoke City, jouée ce week-end, Wilshere était toujours convalescent ce qui inquiétait Arsène Wenger : "J'attendais que Jack soit de retour et disponible mais son retour est plus lent que prévu. Il a un petit contretemps, je ne sais pas pourquoi. Je dois parler au staff médical" avait-il déclaré en conférence de presse.



Une opération nécessaire

Arsène Wenger a donc vu son staff médical qui a découvert que Jack Wilshere souffrait toujours de sa blessure au tibia gauche ! Pour enfin soigner cette blessure, le joueur va devoir être opéré et se faire poser une petite plaque dans le péroné.



.@JackWilshere is to undergo surgery to his left fibula in the coming days. Full story: http://t.co/khWvsDFSoe pic.twitter.com/pSyAyoO1Hu dash; Arsenal FC (@Arsenal) 15 Septembre 2015

Avec cette opération, Jack Wilshere sera absent au moins trois mois de plus. Une mauvaise nouvelle pour Arsenal sachant que son talentueux joueur avait seulement pris part à 14 matches de Premier League la saison dernière.



Revoir le résumé de Newcastle-Arsenal