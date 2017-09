Arsenal: Tony Adams se paye (encore) Arsène Wenger

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Dans l'Islington Gazette de ce vendredi, Tony Adams confirme les rapports difficiles qu'il entretient avec son ancien coach à Arsenal.



"Arsène aurait du partir en mai"



A croire que l'épisode douloureux à la tête de la formation de Grenade (reléguée en 2nde division) ne lui a pas servi à mettre de l'eau dans son vin. Pas plus que ses expériences sans relief du côté de Wycombe Wanderers (2003-2004), Portsmouth (2008-2009) ou encore Qabala (2010-2011) d'ailleurs. L'ancien défenseur central d'Arsenal, qui s'était déjà signalé en mai dernier en prônant le "Wenger out"*, en a remis une couche ce vendredi dans une gazette londonienne. Force est de constater que le pilier du "Back four" de la grande époque d'Arsenal (1998-2002) n'y va pas avec le dos de la cuillère. "Arsène aurait du partir en mai, commence t-il. Mais mon opinion est qu'il aurait du partir après la victoire sur Chelsea (2-1 en FA Cup, le 27 mai). Ce n'est plus pour lui et tout cela va finir avec des larmes." Une sorte de copier-coller de ses déclarations pré-estivales.

"Je n'ai rien appris sous ses ordres"



Le Gunner pur souche (il a effectué toute sa carrière sous le maillot d'Arsenal) trouve néanmoins quelques qualités à son ancien coach. "Mon expérience lors de mon passage sous ses ordres pendant six ans fut très agréable, très chaleureuse et Arsène est un être humain charmant. Vraiment un bon gars, très intelligent et bien éduqué." Une telle salve de compliments dans la bouche de l'ancien Gunner est forcément suspecte et la suite de l'entretien le confirme. "Mais est-ce que j'ai appris quelque chose sous ses ordres ? Non. Est ce qu'il m'a appris comment défendre? Non. Il n'a rien appris à Nigel (Winterburn), à Dicko (Lee Dixon). Il n'a rien appris à Bouldy (Steve Bould) or Dave Seaman."

"Arsène est quelqu'un de très dominant"



En mai, Tony Adams avait dit être intéressé à l'idée de rejoindre Arsenal et Wenger en qualité de coach adjoint. Un voeu pieu et l'ancien patron de la défense anglaise à sa petite idée sur le comment du pourquoi. "Je pense qu'il n'aurait pas apprécié mon franc-parler. Arsène est quelqu'un de très dominant et il n'aurait certainement pas apprécié que je lui dise :"On concède trop de buts. Je vais prendre en charge les arrières aujourd'hui et les remettre en ordre de bataille. C'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas souhaité travailler avec moi."







*"Il aurait été viré au bout d’un an au Real Madrid. Il serait allé de club en club. Mais à Arsenal, il a un contrôle total. Le board ne fait rien. Il leur fait gagner tellement d’argent qu’il peut faire ce qu’il souhaite" s'étonne presque l'ancien capitaine des Gunners dans un entretien accordé au Guardian, avant d'enchaîner. "Et je ne pense pas qu’Arsène peut laisser tomber, c’est une addiction. (...) J’ai un peu de peine pour lui"