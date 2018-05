Arsenal: Unai Emery succède à Arsène Wenger

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

"Une nouvelle aube. Un nouveau chapitre." Ce sont les mots qu'Arsenal utilise pour décrire la nouvelle page du club qui commence. Ce mercredi 23 mai, les Londoniens officialisent l'arrivée de leur nouvel entraîneur. Et comme annoncé ces derniers jours, l'heureux élu s'appelle Unai Emery.



Emery avait vendu la mèche dans la nuit



Après Arsène Wenger, premier entraîneur français de l'histoire d'Arsenal, c'est donc un Espagnol qui prend la relève (une autre grande première chez les Gunners). A 46 ans, Emery reprend déjà du service, à peine quelques jours après son dernier match sur le banc du PSG, où il a été remplacé par l'Allemand Thomas Tuchel.



L'information avait déjà fuitée dans la nuit de mardi à ce mercredi. Sur le site personnel d'Unai Emery, un montage photo montrant l'entraîneur, l'Emirates Stadium et le logo des Gunners a été publié avec les mots "Proud to be part of the Arsenal family" ("Fier de faire partie de la famille d'Arsenal"). Une annonce un peu précipitée, puisqu'elle a été vite supprimée. Mais ce n'était qu'un petit délai en plus. Unai Emery est bien le nouveau guide d'Arsenal. C'est le 19e coach de l'histoire du club.



"La bonne personne pour ce travail"



La durée de son contrat n'a pas été dévoilée. C'est le 4e pays que va découvrir le Basque. Après l'Espagne (Lorca, Almeria, Valence et Séville), la Russie brièvement (Spartak Moscou en 2012) et la France (PSG de 2016 à 2018), place à la Premier League anglaise pour Unai Emery.



Pendant un temps, le favori pour succéder à Wenger était un autre Basque: Mikel Arteta, 36 ans, lui aussi passé par le PSG (joueur de 2000 à 2002) et par Arsenal (joueur de 2011 à 2016). Mais l'ancien milieu de terrain, qui est dans le staff de Pep Guardiola à Manchester City, n'a finalement pas été choisi. C'est Unai Emery qui a obtenu le poste. "Nous sommes certains qu'il est la bonne personne pour ce travail et qu'il va travailler pour offrir des triomphes aux fans, au staff et à tous ceux qui tiennent à Arsenal", estime l'actionnaire majoritaire Stan Kroenke.





Mènera-t-il Arsenal jusqu'à la victoire en Ligue Europa, sa compétition fétiche ?



"Unai a connu des succès remarquables tout au long de sa carrière. Il a fait émergé certains des meilleurs talents en Europe et pratique un jeu excitant qui convient parfaitement à Arsenal", ajoute Ivan Gazidis, le directeur général des Gunners.



Unai Emery, de son côté, déclare: "Je suis ravi de rejoindre l'un des plus grands clubs. Arsenal est connu et aimé à travers le monde pour son style de jeu, son engagement envers les joueurs, son stade fantastique et la façon dont le club est géré." La saison prochaine, l'Arsenal d'Emery jouera la Ligue Europa, une compétition que l'Espagnol a remporté trois fois de suite avec Séville.