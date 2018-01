Arsenal: Wenger fait le point sur son mercato

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, s'est exprimé ce jeudi matin en conférence de presse sur les mouvements à venir dans l'effectif de son équipe.



Sur Alexis Sanchez : "Ca risque de se produire"



Sujet le plus chaud de ces derniers jours, voire de ces dernières semaines et pour ne pas dire ces deniers mois, c'est sur le départ imminent de son attaquant Alexis Sanchez que l'entraîneur français a ouvert sa conférence de presse. "Cela pourrait (son départ) arriver comme ne pas arriver", dit-il. "Si cela n'arrive pas, il pourrait jouer samedi, a-t-il ajouté. Cela fait 30 ans que je travaille sur le marché des transfert, ça risque de se produire, mais ces choses ne sont jamais garanties". Questionné quant à la réelle motivation du Chilien à quitter Londres, Wenger n'a pas nié que le futur salaire de Sanchez est un des paramètres pris en compte sans que cela ne le dérange ou plutôt étonne plus que ça: "Part-il pour l’argent? Non, ils sont professionnels. Je n’ai pas de problème avec l’attitude d’Alexis Sanchez. Il s’est entraîné avec nous hier et il était pleinement engagé. Maintenant c'est un joueur de 29 ans, le prochain contrat sera important pour lui." Tout pourrait se finaliser dans les prochaines 24 heures.



Un probable départ qui, à écouter le Français, ne sera suivi d'aucun autre si l'on excepte l'officialisation, hier, du transfert de Walcott vers Everton. Wenger confirme ainsi qu'Ozil "sera toujours un joueur d'Arsenal en février" et que la volonté de garder Wilshere dans l'effectif est réelle: "Nous voulons qu'il reste mais nous devons trouver un accord pour sa prolongation. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire."



Sur Henrikh Mkhitaryan : "Je l'apprécie beaucoup"

Au rayon arrivées, la piste la plus chaude est celle menant à Henrikh Mkhitaryan, clef du transfert de Sanchez à MU. A ce sujet, le technicien d'Arsenal s'est montré plutôt confiant et même emballé : "J’aime le joueur. Nous avons joué plusieurs fois contre lui quand il était à Dortmund, et je sais qu'il apprécie la qualité de notre jeu et c’est certainement pourquoi il aime aussi le club, dit-il. Son salaire n'est pas un problème. Je l'apprécie beaucoup, c'est une vraie possibilité."

L'autre piste du moment concerne le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Wenger confirmant qu'il ne s'agissait pas d'un simple bruit de couloir: "Je préfère rester secret sur le sujet et ne rien commenter tant que rien n'est fait. Est-ce qu'il s'intégrerait dans l'effectif ? Je pense que oui." Celle menant au Girondin Malcolm n'est elle pas d'actualité selon le technicien français, le Brésilien n'étant pas chaud pour rejoindre l'actuel 6e de la Premier League.