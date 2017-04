Arsenal : Wenger n'a pas l'intention de céder Giroud à l'OM

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Plusieurs médias français et anglais ont fait part d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Olivier Giroud. Interrogé sur la question en conférence de presse, Arsène Wenger a assuré ne pas vouloir se séparer de son joueur.

Olivier Giroud évoluera-t-il à l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? C'est en tout cas le souhait des dirigeants phocéens, si l'on en croit les différentes rumeurs qui circulent. France Football a notamment révélé que Rudi Garcia avait appelé personnellement l'attaquant d'Arsenal afin de le convaincre de le rejoindre sur la Canebière.





Lundi, c'est le média britannique Skysports qui affirmait que l'OM préparait une offre d'environ 23 millions d'euros pour faire venir l'international tricolore dans ses rangs. Du côté des Gunners, on ne veut pas entendre parler d'un départ. "Je n'ai pas été approché par Marseille et nous voulons de toute façon garder Giroud au club", a lâché Arsène Wenger en conférence de presse.

En fin de contrat en 2018

Le coach d'Arsenal peut d'ores et déjà se préparer à un mercato mouvementé puisque, hormis Giroud, Alexis Sanchez est également très convoité, notamment par le Paris Saint-Germain. L'Alsacien n'a pas l'intention de se séparer de l'un de ces deux joueurs. A 30 ans, Giroud est encore lié aux Gunners jusqu'en juin 2018. La perspective de le voir s'en aller gratuitement dans un an poussera peut-être Arseène Wenger à réétudier sa position. Plus souvent remplaçant cette année, l'ancien Montpelliérain pourrait lui, être tenté d'aller voir ailleurs.