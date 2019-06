AS Monaco : déjà 135M€ dépensés en transferts de joueurs !

Le marché des transferts n'ouvrira ses portes officiellement que le 11 juin, mais l'AS Monaco, promue en Ligue 1, a déjà frappé fort en engageant cinq joueurs pour une somme totale de 135M€. Et ce n'est pas encore terminé...

Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez : ces trois joueurs ont coûté quelques 130M€ à l'AS Monaco pour les accueillir sur le Rocher. Et alors que le mercato estival n'est pas encorue ouvert, Monaco marque déjà les esprits.

Falcao, Moutinho et Rodriguez ont choisi Monaco

Tout frais promu en Ligue 1, Monaco a décidé de frappé fort tout de suite pour jouer les premiers rôles dès son retour dans l'élite. Et les dirigeants monégasques ont su convaincre des joueurs de très, très haut niveau pour atteindre ce but : ce sont d'abord les deux stars deu FC Porto James Rodriguez et Joao Moutinho qui ont donné leur accord pour rejoindre le Rocher. Puis vendredi, c'est Falcao, le buteur de l'Atletico Madrid, l'un des finisseurs les plus efficaces du monde, qui a officiellement accepté de rejoindre la formation monégasque ! Bien que convoités par les plus grands clubs européens, ces trois-là ont choisi Monaco, pour son projet, pour son cadre de vie, pour ses euros aussi, certainement...

Un salaire de 10M€ net d'impôts pour Falcao

Car si Monaco a réussi à attirer ces pointures au sein de son effectif, elle le doit surtout à une chose : l'argent de son propriétaire, le Russe Dmitry Rybolovlev, classé par Forbes à la centième place des fortunes du monde... Avec cet ancien médecin à sa tête, l'AS Monaco peut voir grand, très grand : pour ces trois joueurs, le club de la Principauté a versé quelques 130 millions d'euros à Porto et l'Atletico Madrid (60M€ pour Falcao, 45M€ pour Rodriguez, 25M€ pour Moutinho), auxquels on peut rajouter leurs salaires. Pour Falcao, la somme de 10M€ nets d'impôts a été avancée, une chose permise par le statut convoité de la Principauté de Monaco, où les étrangers ne payent pas l'impôt sur le revenu.

Monaco sur les traces du PSG ?

En quelques jours, l'AS Monaco a donc dépensé plus de 130M€ sur le marché des transferts (pour Falcao, Rodriguez, Moutinho, à qui il faut aussi rajouter Nicolas Isimat-Mirin, le défenseur de Valenciennes, pour 4M€, et Ricardo Carvalho, libre en provenance du Real Madrid). A quelques millions d'euros près, les dirigeants monégasques suivent les traces du PSG qui, la saison dernière, avaient dépensé la somme de 145M€ (105M€ pour Zlatan, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti et Van der Wiel, en plus des 40M€ pour Lucas en janvier) pour le succès qu'on lui connait (Champion de France, quart de finaliste de la Ligue des Champions).



Sans compétition européenne à jouer, l'AS Monaco pourra donc se focaliser sur le Championnat, et risque bien, s'il aligne encore les euros lors des prochaines semaines (un gardien est notamment encore attendu - Mandanda ? Ruffier ?), de faire de l'ombre au PSG dès sa saison de retour dans l'élite.