AS Monaco : Kylian Mbappé bat encore des records de précocité

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le jeune attaquant de l’AS Monaco n’en finit plus de surprendre. Contre Dortmund il a permis à son club de s’imposer et de se rapprocher des demi-finales. Tout en battant à nouveau quelques records !

Sa superbe démonstration contre Manchester City n’avait rien du hasard. Contre le Borussia, Mbappé a provoqué, dribblé, accéléré et marqué à deux reprises. Homme du match, le jeune joueur de 18 ans continue de prendre une nouvelle dimension.





Mbappé, plus jeune joueur à inscrire un doublé en phase finale de C1

A 18 ans et 3 mois, Kylian Mbappé impressionne l’Europe. A nouveau buteur contre le Borussia, l’attaquant monégasque a encore battu des records. Avec son doublé, il est le deuxième plus jeune joueur à marquer en phase finale de Ligue des Champions après Bojan Krkic (17 ans 7 mois en 2009).

Mieux, il est le plus jeune à inscrire un doublé en phase de Ligue des Champions ! La seule question le concernant est de savoir où il va s’arrêter. Lors de ses 3 dernières titularisations en Ligue des champions, il a marqué 4 buts, et il s’agit du premier joueur depuis Leroy Sané à marquer pour ses 3 premiers matches à élimination directe !





Sa performance éblouit l’Europe

Au lendemain des rencontres de Ligue des Champions, la presse a bien sûr retenu les 100 buts européens de Cristiano Ronaldo, mais elle a aussi évoqué Kylian Mbappé. A son âge, son talent ne passe bien sûr pas inaperçu surtout dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Ainsi la Gazzetta, Marca, et le Daily Mail sont revenus sur le jeune prodige qui a marqué deux buts sur ses deux seules frappes tentées, sans oublier le pénalty qu’il a provoqué ! Au-delà de l’intérêt des clubs étrangers, c’est l’émergence d’un tel joyau qui impressionne !





















Son doublé dépasse les frontières du Vieux Continent

Plus impressionnant, la réussite de l’attaquant de l’AS Monaco a aussi séduit en dehors de l’Europe. Au Paraguay, au Kenya, ou encore au Liban, on trouve écho de la superbe performance du joueur ! Le talent de Kylian Mbappé a dépassé bien les frontières et le monde entier a les yeux rivés sur lui !