AS Monaco : la Ligue des Champions pour rebondir

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il ne s’agit que d’une seule petite fausse note, mais elle a marqué les esprits. Depuis le début de saison, l’AS Monaco a impressionné en début de saison en enchaînant les succès. Mais en déplacement à Nice, les hommes de Jardim se sont lourdement inclinés. Alors quel sera le visage des joueurs de la Principauté face à Leipzig en Ligue des Champions ?





14 buts marqués, 8 encaissés

L’an dernier le potentiel offensif de l’ASM avait ébloui toute l’Europe. Parvenus en demi-finale de la Ligue des Champions, les joueurs du Rocher avaient tour à tour disposer du Borussia Dortmund et de Manchester City en se basant sur un quatuor offensif redoutable composé de Falcao Mbappé, Lemar, et Bernardo Silva.

Seul problème, le Colombien est le seul rescapé, Lemar étant blessé et les deux autres transférés. Mais sans les deux joueurs partis faire les beaux jours du PSG et de Manchester City, Monaco a su briller en enchaînant 4 succès en ligue 1 avec un bilan plus qu’honorable de 14 buts marqués dont la moitié par Falcao. Mais en contrepartie, les hommes de Jardim ont pris 8 buts dont 4 par Nice.









Attention, Leipzig est capable de tout

Pour son déplacement en Allemagne, les Champions de France devront probablement aussi se passer de Moutinho malade. Jardim va donc devoir revoir sa composition d'équipe et par conséquent, Tielemans pourrait commencer et obtenir sa première titularisation. Mais en face, le danger sera présent avec le RB Leipzig. Quatrième de Bundesliga, les Allemands ont été la sensation du championnat l’an passé en terminant derrière le Bayern à la deuxième place et devant le Borussia Dortmund.

Ils ont surtout conservé leurs deux stars Naby Keita et Timo Werner. Heureusement pour l’ASM, le premier qui évoluera à Liverpool la saison prochaine, ne devrait pas tenir sa place. Mais leur attaquant Timo Werner, 21 ans sera lui l’atout offensif des vice-champions de Bundesliga. Auteur déjà de 3 réalisations cette saison, il avait inscrit 21 buts en 31 matches l'an passé, et dernièrement plusieurs médias allemands évoquaient un intérêt du Real à son encontre. Pour le stopper Monaco devra montrer un visage totalement différent que celui affiché à Nice.