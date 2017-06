AS Monaco : Selon la Gazzetta, Arsenal propose 150 millions pour Mbappé

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Principale attraction de ce mercato, Kylian Mbappé vaut 150 millions d'euros pour Arsenal selon la Gazzetta dello Sport.



Mercato - Quel avenir pour Kylian Mbappé ?

Arsenal sort les grands moyens



Kylian Mbappé est LA cible du mercato européen. Alors qu'une offre de 135 millions d'euros de la part du Real Madrid est dans les tuyaux depuis plusieurs jours et ne devrait pas tarder à arriver sur le bureau des dirigeants monégasques, le club champion de France en titre en aurait reçu une encore plus importante. Selon La Gazzetta dello Sport, Arsenal, non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, aurait proposé 150 millions au club de la Principauté.

A Arsenal, il serait la star de l'équipe



Pour convaincre l'entourage du joueur, Arsène Wenger parlerait terrain plutôt que monnaie même si le club anglais, qui vient de proposer 14 millions d'euros par an à Alexis Sanchez, a les coudées franches sur le sujet. En clair, le technicien alsacien ferait de la pépite monégasque son leader d'attaque (et de l'équipe tout court) lui garantissant ainsi un temps de jeu conséquent alors que la coupe du monde se profile. Un temps de jeu qui, même en cas de départ de James Rodriguez et d'Alvaro Morata, serait davantage fluctuant au sein de la "Maison blanche" avec les inamovibles Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema.

Mbappé souhaiterait rester à Monaco



Si l'excitation autour du joueur ne devrait pas se calmer avant que ce dernier n'officialise sa position, les informations du Parisien de début des semaine laissaient toutefois entendre que Mbappé (18 ans) souhaiterait rester une saison de plus à l'ASM. Le club de la Principauté devrait même lui proposer une prolongation de contrat d'un an, soit jusqu'en juin 2020, avec une forte revalorisation salariale à la clef.