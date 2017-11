AS Monaco : Thomas Lemar absent près d’un mois

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le numéro 27 de l’AS Monaco a quitté très tôt ses coéquipiers lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Blessé à l’épaule droite, les Champions de France ont communiqué sur son absence et le joueur s'apprête à manquer des échéances importantes en club comme en sélection.





Entre 3 et 4 semaines d’absence

Le milieu de terrain offensif des Bleus souffre d’une entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite. Suite à contact rugueux contre un joueur du Besiktas, Thomas Lemar a quitté ses coéquipers dès la 26ème minute. Malheureusement pour lui et son club, son absence pourrait être d’un mois selon le communiqué de son club. D’ores et déjà forfait pour la réception de Guingamp ce week-end, il n’a pas non plus été convoqué pour les deux matches de l’équipe de France contre le Pays de Galles et l’Allemagne.







Absent contre Paris mais de retour contre le FC Porto ?

Ce n’est pas la première absence problème musculaire de Lemar depuis le début de saison. Blessé à la cuisse début septembre, il n’avait pas participé au nul en Ligue des Champions contre le RB Leipzig (1-1) ni au succès contre Strasbourg en Ligue 1 (3-0).

Auteur de trois passes décisives et toujours aussi important sur les coups de pieds arrêtés, son absence tombe au mauvais moment pour le club de la Principauté. Encore en course pour une qualification pour les quarts de finale, Monaco va devoir faire sans lui pour deux gros chocs : la réception de Leipzig qui sera déterminante pour la suite du parcours européen du club, et également la réception du PSG programmé le 26 novembre. Son absence étant estimée à « 3 ou 4 semaines », il n’est cependant pas entièrement exclu que le talentueux gaucher puisse revenir pour défier les leaders du championnat.





