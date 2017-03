Entre génie précoce et joueur record en Ligue 1, Kylian Mbappé est adoubé par tous ses pairs

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Après un mercredi soir idyllique en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a de nouveau récité une partition parfaite face à Caen ce weekend. Le joueur de 18 ans n’en finit plus d’impressionner et suscite les éloges de ses pairs.

Une ovation comme un symbole. Une image rare dans le football comme pour mieux appréhender le phénomène que la France est en train de découvrir. Dimanche après-midi, stade Michel d’Ornano, 88ème minute de jeu. L’AS Monaco mène 3-0. Kylian Mbappé vient de réussir une nouvelle performance XXL avec un doublé et un penalty concédé. Le match est plié. Le club de Leonardo Jardim va enregistrer sa 22ème victoire en Ligue 1 cette saison. Mais la mission de l’entraîneur portugais n’est pas encore terminée. Il souhaite remercier son prodige et lui offre alors l’inattendu. Quand l’arbitre assistant lève son tableau pour annoncer le remplacement du Français, les 20 000 supporteurs caennais se lèvent eux comme un seul homme et réservent une standing ovation à Mbappé. Un hommage mérité, pour un joueur qui pourrait bien connaître ses premières minutes en Bleu d’ici quelques jours.

Mbappé, des chiffres fous

Personne n’osait l’imaginer en début de saison. Kylian Mbappé non plus. Pour sa première véritable saison dans l’élite, le natif de Bondy est sélectionné en Equipe de France. Une juste récompense pour un joueur qui n’en finit plus d’impressionner. Après un festival face à Manchester City, Mbappé a remis le couvert contre Caen. Adversaires prestigieux, équipes un peu moins cotées… Kylian ne s’arrête jamais et aborde toutes les rencontres avec le même sérieux, et cette maturité si rare à son jeune âge.

Kylian Mbappé est décidément l’homme en feu côté AS Monaco ces derniers temps. Son bilan statistique défie toute rationalité et frôle le jamais vu. Toutes compétitions confondues, le joueur de 18 ans pèse 19 buts en 32 rencontres cette saison. Il a marqué 11 buts lors de ses sept dernières titularisations, 13 buts lors de ses 12 derniers matches et reste sur une série de neuf titularisations avec un but. Mbappé est devenu ce weekend le plus jeune joueur à faire trembler les filets 13 fois en L1 depuis trente ans (Jean-Pierre Papin). Il fait même mieux que Thierry Henry, qui avait atteint ce total à 19 ans et trois mois. Quant à Karim Benzema, il avait atteint la marque à 20 ans et 2 mois.





Plus globalement, le Français est le buteur le plus prolifique d’Europe à égalité avec Lionel Messi, en prenant en compte tous les joueurs qui ont marqué 10 buts au minimum. En moyenne, il fait trembler les filets toutes les 82 minutes en championnat. Il devance Edinson Cavani (83 minutes) et Alexandre Lacazette (86 minutes).

Un talent précoce

Dans le petit monde du football, ces chiffres de géants sont rares. La précocité de Kylian Mbappé atteint des sommets quasiment historiques. Sur les 20 dernières années, seul un joueur plus jeune que le prodige de l’AS Monaco est parvenu à franchir la barre des dix buts plus rapidement. A 17 ans et 9 mois, Bojan avait réalisé cet exploit lors de la saison 2007-2008 au FC Barcelone. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont passé le cap respectivement à 19 et 22 ans.

« J'espère que nos dirigeants le surveillent »

Forcément, les prestations de Kylian Mbappé ne passent pas inaperçues en Europe. Le Real Madrid et Manchester United seraient prêts à le recruter. Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, n’en dit que du bien. Interrogé après la victoire du Paris Saint-Germain face à Lyon 2-1 dimanche soir, Marquinhos a avoué être impressionné : « C'est un joueur qui joue très bien, à son âge en plus, ce n'est pas facile d'enchaîner les matchs de Ligue 1 et être aussi fort. Il est arrivé en Equipe de France, il enchaîne, il marque des buts, ce sera un joueur très important pour l'Equipe de France et pour Monaco. Il a un grand avenir, j'espère qu'il va continuer à travailler dur et ne pas s'arrêter là, il a encore beaucoup à apprendre. » Forcément, le Brésilien aimerait le voir débarquer au PSG : « Pourquoi pas ? Il est très bon à Monaco, j'espère que nos dirigeants le surveillent, c'est un joueur qui fait des différences et qui a des qualités, on verra. »





Et maintenant l’Equipe de France

Didier Deschamps a également été séduit par les prestations de Kylian Mbappé avec l’AS Monaco, si bien qu’il l’a sélectionné pour les matches face au Luxembourg et à l’Espagne fin mars. L’attaquant aura sûrement l’occasion de disputer ses premières minutes sous le maillot bleu. Pour son intégration, il pourra compter sur ses nouveaux partenaires, tous dithyrambiques à son sujet. A son égard, Antoine Griezmann n’a pas tari d’éloges à L’Equipe : « Je n'ai pas trop regardé les matches de Monaco en L1. Mais ce qu'il a fait contre City, à 18 ans, c'est fort. J'ai hâte de le voir à l'entraînement ici avec nous, et de le juger par moi-même. Je suis content car il y a une très belle génération. Cela va nous aider pour l'avenir. J'espère que les jeunes vont bien s'intégrer. Et rester dans la sélection, car c'est ce qui est le plus dur. »

Même son de cloche pour Adrien Rabiot, son principal adversaire pour la course au titre en Ligue 1 mais futur coéquipier en Equipe de France : « Malgré son âge, il joue déjà comme un joueur expérimenté. Il est vraiment intelligent dans son placement. Il sait quoi faire au bon moment. C'est rare d'avoir cette qualité chez un joueur aussi jeune. C'est mérité qu'il soit appelé en équipe de France. Je pense qu'il peut faire du bien et amener quelque chose de nouveau. »





Le premier joueur né après la victoire de l’Equipe de France au Mondial 98 à être convoqué en Bleu est encore le mieux placé pour parler de sa sélection. Et là encore, l’humilité prime : « Je n'ai aucune appréhension. Je vais là-bas pour voir comment cela se passe. Je vais avoir les yeux grands ouverts. Pareil pour les oreilles pour écouter et apprendre. Avec tous les grands joueurs qui vont m'entourer, je ne vais pouvoir qu'apprendre. Je viens sur la pointe des pieds et je vais essayer de prendre le maximum d'expérience. »

A l’aube d’une grande carrière, Kylian Mbappé garde la tête froide. Quant à son cœur, il pourrait bien être réchauffé par les acclamations du Stade de France face à l’Espagne, la semaine prochaine.