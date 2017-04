AS Roma : De Rossi s'en prend à la nouvelle génération

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Daniele De Rossi a eu des mots durs contre les jeunes joueurs qu'il croise au quotidien, tout en portant un regard lucide sur les rapports entre les générations

« J'ai envie de leur défoncer les dents avec une batte de baseball. »

«Quand je vois les jeunes faire une vidéo sur Instagram dans le vestiaire, j’ai envie de leur défoncer les dents avec une batte de baseball.» Le sanguin milieu de terrain de l’AS Roma Daniele De Rossi (33 ans) n'y est pas allée par quatre chemins pour montrer qu'il n’était pas particulièrement en phase avec la nouvelle génération. Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook sont autant de mots qui lui donnent parfois envie de péter les plombs lorsqu’il en est question dans l’intimité du vestiaire romain.

«Dans vingt ans, c’est eux qui critiqueront la nouvelle génération»



Une métaphore toute en finesse pour exprimer une réelle nostalgie de ses années de formation et de ses débuts professionnels il y a de cela maintenant 16 ans : «Quand j’ai débuté, tout était différent, c’était il y a vingt ans. Aujourd’hui, un joueur de vingt ans arrive en équipe première et a plus de followers sur Instagram que Messi » a déclaré le Romain pour le magazine Undici. Ce dernier assume néanmoins son côté vieux jeu : «Quand j’étais plus jeune, les anciens disaient que c’était mieux à leur époque, c’est la vie, ce sera toujours comme ça. Aujourd’hui, ils ont dix-huit ans mais dans vingt ans, c’est eux qui critiqueront la nouvelle génération.»