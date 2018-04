AS Roma – FC Barcelone : La copie propre de Clément Turpin

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Un arbitre dont on parle peu est souvent le signe qu’il a fait un bon match. Lors du quart de finale retour entre l’AS Roma et le FC Barcelone, le Français Clément Turpin a su prendre les bonnes décisions, et malgré l’élimination du FC Barcelone avec un pénalty sifflé, les éventuels mauvais retours sur son arbitrage sont inexistants.





Pénalty contre le Barça, et un jaune contre Messi et Suarez

En 90 minutes Clément Turpin a sorti 5 cartons jaunes et a su contrôler la rencontre même si l’intensité du match aurait pu lui faire perdre le fil de l’opposition entre Romains et Barcelonais. Cela n’a pas été le cas, et pour ce quart de finale de Ligue des Champions, l’arbitre français a été au niveau et a constamment eu la main mise sur le match. Il n’a pas hésité à donner un avertissement à Lionel Messi (63ème) puis à Luis Suarez (72ème) à 2-0 en faveur de la Roma.

Mais le principal fait de jeu sur lequel il est intervenu est le pénalty qu’il siffle à l’heure de jeu sur une faute de Pique sur Dzeko. Clément Turpin n’a pas sifflé immédiatement, et il a laissé quelques secondes le temps que son arbitre assistant lui confirme la faute du défenseur espagnol. Pour la petite histoire, il s'agit seulement du deuxième pénalty sifflé contre le FC Barcelone cette saison, après celui concédé contre Las Palmas en Liga le 1er mars dernier.









Une polémique dans l’autre quart de finale entre City et Liverpool

Pour mieux apprécier la performance de Clément Turpin, il suffit de regarder l’autre quart de finale entre les deux clubs anglais. Au cours d’une rencontre tout aussi intense avec le même nombre de buts, le match de l’arbitre espagnol monsieur Lahoz a été critiqué par Pep Guardiola, sans doute un peu agacé d’avoir été expulsé à la mi-temps du match.

En conférence d’après-match, l’entraîneur de Manchester City n’a pas mâché ses mots envers son compatriote à qui il reprochait de n’avoir pas accordé un second but aux Citizens en fin de première période comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la vidéo. Pour rappel, Guardiola fait référence à un but refusé à Leroy Sané pour position de hors-jeu, alors que selon l’entraîneur des Citizens la balle avait était transmise par un joueur de Liverpool : « Je ne l’ai pas insulté, je lui ai juste dit qu’il y avait but. La balle vient de Milner et il m’a dit « ah bon c’est Milner qui fait la passe ? » Oui de Milner. Et puisque ça vient de Milner il n’y a pas hors-jeu. Revenir à la pause avec 2-0 contre cette équipe c’est un peu différent. […] C’est différent de rentrer à 1-0 à la mi-temps qu’à 2-0.»