AS Rome : Francesco Totti est "prêt pour un nouveau défi"

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Francesco Totti, c'est pas fini ? Non, la carrière de Totti n'est peut-être pas encore terminée. C'est en tout cas ce que laisse entendre le joueur de 40 ans dans un communiqué, alors que son club de toujours, l'AS Rome, n'a pas prolongé son contrat qui arrive à échéance au mois de juin prochain.

"Roma-Genoa, dimanche 28 mai 2017, la dernière fois que je pourrai porter le maillot de la Roma. Il est impossible de décrire en peu de mots tout ce que ces couleurs ont représenté, représentent et représenteront pour moi. Toujours. Je sens seulement que mon amour pour le football ne s'efface pas, c'est une passion, ma passion. Et elle est tellement profonde que je ne peux envisager d'arrêter de l'alimenter. Jamais", a écrit le capitaine de la Louve dans un long tweet publié sur son compte officiel.

Direction les Etats-Unis ?

"A partir de lundi, je suis prêt pour repartir. Je suis prêt pour un nouveau défi", a-t-il conclu, laissant la porte ouverte à toutes les spéculations possibles. La presse italienne l'annonce du côté des Etats-Unis, au FC Miami, qui évolue en NASL, l'équivalent de la deuxième division américaine. Le club est actuellement entraîné par son ami Alessandro Nesta. Une fin de carrière dorée au Qatar ou aux Emirats arabes unis n'est pas non plus à exclure.

Francesco Totti a débuté sa carrière à l'âge de 16 ans 1993 et n'a connu qu'un seul club depuis : l'AS Rome, avec qui il n'a gagné qu'un championnat d'Italie (2001), la Coupe d'Italie par deux fois (2007, 2008) et deux Supercoupes d'Italie (2001, 2007). C'est avec l'équipe nationale d'Italie qu'il a connu ses plus beaux succès en étant finaliste de l'Euro 2000 et champion du monde en 2006.