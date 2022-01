ASSE-Ajaccio : les Verts toujours plus haut ?

Après avoir remporté la Coupe de la Ligue samedi dernier, l'ASSE reçoit mardi l'AC Ajaccio pour le compte de la 33e journée de championnat. L'occasion pour les Verts de se rapprocher du podium.

Quel effet aura la finale de Coupe de la Ligue remportée sur les Verts ? Cette victoire sera-t-elle euphorisante ou créera-t-elle un relâchement ? Réponse mardi soir contre Ajaccio, où l'ASSE sera en mesure de tutoyer le podium de Ligue 1.



Saint-Etienne déjà européen

Une chose est sûre avant la réception d'Ajaccio, les Stéphanois n'ont plus la pression concernant une qualification pour la Ligue Europa. Le triomphe en Coupe de la Ligue permet à l'ASSE d'être automatiquement qualifiée pour la compétition européenne la saison prochaine. Les derniers matches de championnat peuvent donc être abordés l'esprit relativement tranquille. L'objectif étant d'ores et déjà atteint.



Objectif Ligue des champions ?

L'appétit vient en mangeant et en cas de victoire contre Ajaccio, l'ASSE ne pointerait qu'à deux longueurs de Lyon (3e). Une place sur le podium en fin de saison, synonyme de participation à la Ligue des champions, n'est donc pas à exclure pour les Verts. La lutte s'annonce acharnée avec Marseille, Lyon et Lille, mais l'espoir est plus que permis pour les Stéphanois sur leur bonne dynamique.



Les Verts veulent bien finir

Les joueurs de Saint-Etienne expliquent d'ailleurs qu'ils souhaitent désormais bien finir en championnat. D'autant que cela pourrait coïncider avec des adieux pour certains éléments très demandés (Aubameyang, Ruffier...). Le gardien de l'ASSE confirme mardi dans les colonnes de L'Equipe : « Avant de parler d'avenir, j'ai une fin de saison à préparer. Ce n'est pas fini. On veut terminer le plus haut possible en L1. »



Cela commence par un bon résultat mardi à 18h30 contre Ajaccio, au stade Geoffroy-Guichard.