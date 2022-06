ASSE - Clément : " Notre philosophie, faire du jeu "

Jérémy Clément a évoqué les bienfaits de la trêve internationale. L'occasion pour les joueurs de l'ASSE de mieux appréhender leur prochain rendez-vous en Ligue 1 : le déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend du service. Jérémy Clément évoque sur le site officiel de l'ASSE le prochain match face à Nice. Une rencontre que l'effectif stéphanois prépare sereinement.



« Travail dans la sérénité »

Le joueur de l'ASSE Jérémy Clément a expliqué sur le site officiel du club que le groupe avait profité de la coupure internationale. « Nous avons pu continuer de travailler dans la sérénité et sans nous relâcher. La semaine dernière a été axée sur la récupération ». Après avoir récupéré, les Verts sont entrés dans le vif du sujet en préparant leur prochaine rencontre face à l'OGC Nice. « Depuis lundi, le coach a remis les têtes à l'endroit. Nous sommes dans la préparation du déplacement à Nice. C'est un match important. »



« Nice, un match compliqué »

Les défis, Jérémy Clément aime ça : « Je suis un compétiteur » a-t-il confié. Et il va d'ailleurs falloir de la détermination aux Verts pour ramener un résultat de Nice. Dans un stade du Ray bouillant, les joueurs de Claude Puel comptent bien signer leur deuxième victoire de la saison. « Nous avons commencé à étudier cette équipe niçoise. Ce sera un match compliqué ». Jérémy Clément ne s'y trompe pas. Car la seizième place des Aiglons ne reflètent pas le potentiel de l'effectif niçois. En effet, l'OGC Nice est par exemple une des équipes qui effectuent le plus de passes par match (79% réussies).



« Jouer notre jeu »

Pour contrer cela, la solution de Jérémy Clément est simple : « Ce qui importe, c'est de jouer notre jeu. A nous de nous appuyer sur ce que nous avons fait de bien lors des dernières semaines »., les Verts souhaitent avoir la maitrise du ballon. « Le coach insiste beaucoup sur la possession et l'utilisation du ballon. La philosophie, c'est de faire du jeu et exploiter le moindre espace offensivement en s'appuyant sur la vitesse de nos attaquants ».



Meilleure attaque du championnat, l'ASSE se déplace samedi à 20h sur la pelouse de la quinzième défense de Ligue 1 qui encaisse en moyenne 1,5 but par match.