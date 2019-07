ASSE-Evian TG : Suivez le match en direct !

Saint-Etienne et Evian TG s'affrontent ce mercredi en match en retard comptant pour la 17e journée de Ligue 1. L'ASSE a la possibilité de s'emparer de la 4e place du classement. Une rencontre à suivre sur Telefoot.fr en direct et en intégralité à partir de 20h45.

Reporté en raison du mauvais état de la pelouse de Geoffroy Guichard, ce match comptant pour la 17e journée de Ligue 1 se dispute donc ce mercredi. Evian TG a déjà repris en Coupe de France, avec une défaite à Bastia dimanche dernier, tandis qu'il s'agit du premier match de l'année pour l'AS Saint-Etienne. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :



>ASSE-EVIAN TG EN DIRECT

L'ASSE (5e) et Evian TG (16e) ont l'occasion de transformer ce match de retard en joli bonus. Les Verts surtout, pourraient s'emparer de la 4e place du championnat, au détriment de Bordeaux.



La 4e place à portée de main

Il suffit aux Stéphanois de ne pas perdre ce match pour passer devant Bordeaux au classement. A la faveur d'une meilleure différence de buts, l'ASSE, à une longueur des Girondins, peut donc se contenter d'un match nul. A domicile contre une équipe qui joue le maintien, la tâche paraît largement à la portée de Saint-Etienne.



Un exploit et plus rien

A l'époque où ce match devait se disputer, Evian TG venait tout juste de réussir l'exploit de la première partie de saison en renversant le PSG. Mais depuis, les Savoyards sont rentrés dans le rang avec en championnat un nul à domicile contre Reims et une défaite à Nice.



Le coup d'envoi du match ASSE-Evian TG sera donné mercredi à 20h45 au stade Geoffroy Guichard.