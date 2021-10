ASSE-Galtier : " Faire une série "

L'ASSE s'apprête à recevoir ce vendredi Rennes en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Un match que souhaite remporter l'entraineur stéphanois pour débuter une série de victoires. Objectif, grappiller des places au classement.

Après avoir arraché le match nul la semaine dernière à Nice, l'ASSE compte bonifier ce point glané à l'extérieur. Pour cela, les Verts doivent retrouver de la réussite à domicile.



« Notre place n'est pas logique »

Christophe Galtier s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse. L'occasion pour le coach stéphanois de faire un bilan avant la dixième journée de championnat. « Par rapport au nombre de buts marqués et encaissés, notre place au classement n'est pas logique». En effet, l'ASSE se révèle être la deuxième meilleure attaque avec quinze réalisations (soit en moyenne 1,7 but par match) et la deuxième meilleure défense avec seulement sept buts encaissés en neuf rencontres. Pourtant, les Verts pointent seulement à la dixième place du championnat. « C'est rageant, mais je reste optimiste parce qu'on ne prend pas beaucoup de buts et que, tant qu'on se crée des occasions, le jeu est agréable ».



« En déficit de points à domicile »

Mais le coach de l'ASSE en est conscient : « Il y a évidemment une obligation de résultats à un moment ». Christophe Galtier poursuit : « Si on veut se positionner, il faudra faire une série ». Et pour l'instant, les Verts ne sont pas parvenus à enchainer plus de deux victoires de suite en championnat. La faute à un mauvais rendement à domicile : en cinq matches au stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois n'ont engrangés que sept points (deux victoires et un nul) sur quinze possibles. « Nous n'avons pas su gagner certains matches, notamment à domicile où nous sommes en déficit de points » confirme l'entraineur forézien.



Rennes relancé

L'ASSE compte y remédier et ce dès le match de vendredi contre Rennes. Après un début de saison catastrophique (un seul succès en six rencontres) les Bretons ont su relever la tête. Les joueurs de Frédéric Antonetti restent sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues. De quoi inspirer les Verts. « Ils ont su faire le dos rond dans les moments difficile. La qualité de l'effectif plus la maîtrise de Fred (Antonetti) ont permis à l'équipe de ne pas sombrer. Ils sont maintenant dans une vraie dynamique, devant nous au classement » explique Christophe Galtier.



Sur les cinq dernières confrontations entre l'ASSE et Rennes, les compteurs sont à égalité : deux victoires stéphanoises contre deux victoires rennaises, et un match nul. Alors qui prendra l'avantage ? Réponse ce vendredi à 20h45.