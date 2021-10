ASSE - Galtier : "Je souhaite que Brandao reste"

Arrivé au rassemblement de son équipe pour la reprise de l'entraînement avec plusieurs jours de retard, Brandao n'est pas certain de rester à Saint-Etienne. Le coach stéphanois, Christophe Galtier, est dans l'expectative et attend une réponse.

Pour sa première saison avec les Verts, l'attaquant brésilien a rendu de fiers services à son entraîneur Christophe Galtier. Auteur de 11 réalisations en championnat, Brandao a surtout inscrit le but du titre contre Rennes en finale de la Coupe de la Ligue (1-0). Forcément, le technicien français souhaite conserver le joueur à qui il reste une année de contrat mais le buteur auriverde est tenté par un départ.



Arrivé 10 jour après la reprise

La reprise de l'entraînement était programmée le 27 juin. Pourtant, le Brésilien s'est présenté avec une dizaine de jours de retard. Une attitude qui n'a rien à voir avec ses envies d'ailleurs, selon Christophe Galtier. « Brandao a formulé des excuses à la direction. Il n'était pas présent (à l'entraînement), mais pour d'autres raisons », a expliqué l'entraîneur de la formation stéphanoise en conférence de presse.



Brandao ne s'est pas exprimé

Le coach des Verts l'affirme, Brandao n'a pas demandé au club de partir. « Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé au niveau du groupe et je ne l'ai pas rencontré. Cela ne va plus tarder. S'il a envie de partir, il verra avec la direction. Il lui reste un an de contrat et on fera comme dans les autres clubs ». La situation devrait donc être réglée dans le courant de cette semaine.



Galtier souhaite le conserver

Christophe Galtier espère conserver son attaquant. Il l'a encore expliqué hier. « Moi, je souhaite qu'il reste. Mais s'il a envie de s'en aller pour diverses raisons, il partira dans les conditions d'un joueur à qui il reste un an de contrat ». Cependant, l'entraîneur de l'ASSE a répété que Brandao ne s'est pas encore positionné. « Pour l'instant, il n'a pas émis le souhait de partir. Ni par le biais de son agent ni par lui-même ».



L'AS Saint-Etienne a déjà perdu , ce serait donc un gros coup dur de perdre l'autre attaquant du club.